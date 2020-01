El candidat a la Presidència del Govern espanyol, Pedro Sánchez, només pujar a la tribuna, ha volgut resoldre la principal inquietud que genera la seva investidura. I ho ha fet en una sola frase: "No es trencarà Espanya. No es trencarà la Constitució. Aquí el que es trencarà és el bloqueig al Govern progressista democràticament triat pels espanyols". Així, recollia el seu primer aplaudiment a l'hemicicle.



A partir d'aquí, Sánchez ha desgranat un discurs típic d'investidura -és el tercer que fa el dirigent socialista- marcant els valors que regirà el seu Govern, els seus objectius polítics i el seu programa en coalició amb Unidas Podemos.



Sobre els valors que inspiraran el seu Govern, Sánchez ha assenyalat quatre punts: justícia social, serveis públics, llibertat i cohesió territorial. Ha desenvolupat tots els apartats, però especialment ha volgut ser molt precís en la seva posició política en matèria territorial, el posicionament de la qual condiciona en bona part el desenvolupament de la investidura.

Així, Sánchez primer ha fet un reconeixement explicitant que a Catalunya "existeix en un ampli sector de la seva població un sentiment de greuge respecte a les institucions centrals, un altre sector que se sent ignorat o tractat injustament per les institucions de la seva pròpia terra, i existeixen en altres punts d'Espanya un rebuig a les acusacions que aboquen alguns líders independentistes, i jo m'incloc entre ells", va dir.



Per a Sánchez, aquesta situació és conseqüència de la incapacitat política i l'abandó d'anteriors Governs espanyols de la via política per resoldre "un conflicte que és polític", ha emfatitzat. Per això, s'ha compromès, "amb tota la lleialtat constitucional i amb tota la responsabilitat institucional, a retornar a la política un conflicte polític, deixant enrere la deriva judicial que tant de dolor i fractura ha causat", ha afirmat.

Això sí, ha manifestat que el seu objectiu és reprendre la via del diàleg, la negociació i el pacte amb Catalunya, "emparat per la nostra Constitució", i ha marcat com a inici per reprendre el diàleg polític "el punt en el qual els greuges van començar a acumular-se".



Segons Sánchez, aquesta és "l'obligació" d'un Govern espanyol i no hi ha una altra via que el diàleg, però ha tornat a posar les seves condicions: "El diàleg és el camí, la Llei és la condició" i, com més endavant ha dit sempre en el marc de l'Estat de les Autonomies que, segons Sánchez, "és el millor model territorial de la nostra història".



A més, Sánchez ha fet una crida al diàleg a tots els grups de la Cambra per intentar arribar a grans acords, advertint que seria un error "caure en dos blocs tancats". En aquest sentit, ha dit que als partits de dreta no els demana que abandonin els seus principis, "però sí que els demano que abandonin el seu sectarisme".



La resta de la seva llarga intervenció, Sánchez l'ha dedicat a explicar el programa ja conegut pactat amb Unidas Podemos, sense deixar d'esmentar cap dels capítols que conté.

L'aplaudiment d'ERC



I Sánchez ha acabat com ha començat. Centrant el problema a Catalunya, assegurant que el seu objectiu "és treballar" aquesta legislatura per resoldre aquesta situació, "perquè no podem assumir el conflicte territorial com una malaltia crònica".



En aquest sentit, Sánchez ha anunciat davant el ple del Congrés la creació d'una taula de diàleg bilateral entre el Govern espanyol i la Generalitat de Catalunya, un missatge que ha arrencat els aplaudiments de la bancada d'ERC al Congrés.



La creació d'aquesta taula era una de les principals reivindicacions de la formació catalana des del principi de les negociacions amb el PSOE. El portaveu d'ERC a la Cambra, Gabriel Rufián, va lligar l'abstenció del seu grup a la investidura a un compromís dels socialistes per a establir la taula amb un calendari de treball; i Sánchez ha volgut verbalitzar davant el ple del Congrés aquest compromís.



Les seves últimes paraules han estat, de nou, una crida al diàleg i, sobretot, una petició de no crear des del Congrés més crispació, ni més divisió. Gairebé dues hores després de pujar a la tribuna, Sánchez ha donat per conclòs el seu tercer discurs d'investidura.