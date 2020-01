Sánchez, Rull i Turull demanen al TC que suspengui la sentència de l'1-O

L'advocat Jordi Pina, defensa de l'expresident de l'ANC Jordi Sánchez i dels exconsellers Josep Rull i Jordi Turull, ha demanat al Tribunal Constitucional (TC) que suspengui cautelarment la sentència del judici al Procés, dictada pel Tribunal Suprem el passat 14 de novembre, i posi en llibertat els seus defensats. Pina considera que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que avalava la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat electe, ha de valdre per anul·lar la decisió del Suprem i aplicar la mateixa doctrina per a Rull, Turull i Sánchez, escollits diputats del Congrés a les eleccions espanyoles del passat 28 d'abril.



Pina ha explicat en roda de premsa que lva presentar un recurs d'empara davant el TC després que el Suprem rebutgés posar en llibertat els seus defensats i demanar un suplicatori a les Corts Generals per als diputats presos. Aquests són Sànchez, Rull i Turull, a més del mateix Oriol Junqueras i l'exconseller Raül Romeva. Per a l'advocat, a tots ells se'ls hauria d'haver reconegut la immunitat parlamentària i, per tant, posar-los en llibertat i demanar permís a la cambra per seguir amb el procés.



En una roda de premsa, Pina també ha explicat que va presentar un segon escrit al TC el passat 20 de desembre per informar-lo sobre la sentència del TJUE que, segons l'advocat, reforça la interpretació de l'article 71 de la Constitució on es regulen les prerrogatives dels diputats i senadors. Segons la sentència de l'alt tribunal europeu, Junqueras era immune com a europarlamentari des del moment que va ser escollit a les eleccions europees i, per tant, el Suprem hauria d'haver-lo posat en llibertat i demanat al Parlament Europeu un suplicatori per jutjar-lo. Pina defensa que si s'ha d'aplicar la doctrina del TJUE a europarlamentaris, també es pot fer amb representants de les institucions espanyoles.



Aquesta és la demanda que va fer el mateix Pina després de les eleccions espanyoles, però el Suprem li va denegar en considerar que només calia demanar un suplicatori quan el procés judicial no havia iniciat, però mai si el judici ja estava en curs. "El Suprem va fer una interpretació molt restrictiva", ha denunciat l'advocat. Va ser llavors quan Pina va interposar un recurs de súplica al Suprem i quan l'advocat Andreu Van den Eynde, representant de Junqueras, va plantejar la qüestió prejudicial, ja que el líder d'ERC podia ser escollit un mes després eurodiputat a les eleccions del passat 26 de maig. L'alt tribunal va aturar el recurs de súplica, que va denegar més endavant, i va tramitar la prejudicial al TJUE, que s'ha resolt darrerament amb una sentència a favor de Junqueras.



Davant la denegació dels recursos de súplica de Pina, l'advocat va interposar el primer recurs al Constitucional llavors, al·legant que el TS estava fent una lectura molt restrictiva dels drets dels llavors diputats electes, que ha reforçat amb el segon escrit posterior a la sentència del TJUE.



Jordi Sànchez demanarà un permís

Pina també ha anunciat que Jordi Sànchez demanarà el seu primer permís penitenciari el dimarts 14 de gener, quan es compleixi quan es complirà una quarta part de la seva condemna de nou anys per sedició.



L'advocat ha assegurat que Sànchez "té previst demanar els permisos reglamentaris" i ha confiat que la Generalitat confirmi el seu grau penitenciari abans del 14 de gener. Pina també ha dit que, si Sànchez obté el permís, prioritzarà passar temps amb la seva família, però que ha expressat el seu "respecte" cap a tota la gent que li dona suport.