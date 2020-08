Sanitat anuncia la realització d'un assaig clínic de vacuna anticovid a l'Estat espanyol

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat la realització d'un assaig clínic per la producció d'una vacuna contra el coronavirus a l'Estat espanyol i a altres dos països d'Europa. El ministre, concretament, ha explicat que l'Agència Espanyola del Medicament ha autoritzat el primer assaig en humans d'una vacuna en hospitals de Madrid i Santander.



No ha facilitat calendari, però segons ha pogut saber Públic, el ministeri considera que hi haurà vacuna efectiva més aviat del que estava previst.



A l'esmentat assaig, realitzat per la farmacèutica belga Janssen, que pertany a Johnson & Johnson, hi participaran 190 voluntaris sans d'entre 16 i 55 anys i majors de 65 anys. Es tracta d'un assaig amb humans, en fase 2 que es durà a terme a dos hospitals de Madrid, La Paz i La Princesa, i a un de Santander, Marqués de Valdecilla.



L'assaig amb aquesta vacuna anticovid es farà a dos països europeus més, a Alemanya i a Bèlgica, i es provarà en un total de 590 persones.



Illa ha destacat que és un "reconeixement" per a Espanya però que no implicarà cap avantatge en el repartiment de dosis d'aquesta vacuna. La selecció de voluntaris començarà de forma "imminent".



L'assaig clínic durarà diversos mesos i anirà seguit d'un en fase 3, ha explicat el ministre, l'última abans de tenir una autorització del producte. "I anirem veient les pròximes setmanes i mesos com evoluciona això", ha precisat.



Aquesta vacuna, denominada Ad26.COV2.S, usa una tecnologia basada en un adenovirus recombinant no replicatiu per a generar una resposta immunològica enfront d'una de les proteïnes del coronavirus. Una resposta que podria ser superior a l'aconseguida per persones que han superat la malaltia.

Només amb resultats positius dels assajos, una vegada avaluats per les autoritats reguladores competents, s'autoritzaria la comercialització en territori europeu, ha afirmat Salvador Illa.



El ministre també ha explicat que l'objectiu de l'assaig és calibrar la dosi que cal per aconseguir la immunitat, estudiar la diferència entre el subministrament d'una o dues dosis de la vacuna i l'efecte que té l'interval d'administració entre les dues. L'assaig durarà uns quants mesos.

Pel que fa a una altra vacuna, la d'AstraZeneca, Illa ha estimat que les primeres dosis podrien arribar a finals de desembre.



L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté contacte amb diferents companyies per a dur a terme més assajos clínics d'aquest tipus a l'Estat espanyol.

Rastrejadors militars

A la mateixa compareixença davant els mitjans, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicat que 2.000 membres de les forces armades han rebut la formació necessària per treballar en tasques de rastreig de la malaltia.



Les administracions autonòmiques que ho desitgin podran comptar amb aquest recurs del Ministeri de Defensa prèvia sol·licitud al de Sanitat, que avaluarà les necessitats.



Set comunitats autònomes, entre elles Galicia i Madrid, han anunciat que sol·licitaran la col·laboració d'aquests militars. Catalunya s'ha mostrat oberta a demanar-ho més endavant si fos necessari.