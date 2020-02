Sant Pau utilitza per primer cop a l'Estat un model d'holografies 3D per a operacions d'alta complexitat

L'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha presentat avui l'ús, per primera vegada a Espanya, d'un model anatòmic hologràfic 3D per a intervencions d'alta complexitat, en el qual han col·laborat la Mobile World Capital i la companyia Newtonlab, ha informat l'agència EFE.



Aquest nou model anatòmic hologràfic permet que el cirurgià vegi, mentre està operant, la imatge en 3D reconstruïda de l'anatomia del pacient que està intervenint. La imatge en 3D se situa a l'interior d'una espècie de piràmide, de gairebé dos metres d'ample, en la qual es pot moure a conveniència del cirurgià, sense tocar res, amb el que es preserva l'esterilitat de les seves mans. La resta de l'equip mèdic que està en el quiròfan també pot veure al mateix temps les imatges anatòmiques del pacient i no és necessari que ningú surti del quiròfan per a consultar els escàners en cas de dubte, com es feia fins ara.



Durant la presentació d'aquesta nova tecnologia, el director del Servei de Cirugia General i Digestiva, el doctor Antonio Moral, ha operat un tumor de pàncrees de 8 centímetres de diàmetre que estava situat molt prop de diversos vasos sanguinis importants, amb el que ha pogut consultar la situació concreta dels mateixos i afinar la seva actuació.



La nova eina per a cirurgies complexes s'ha desenvolupat per part dels equips del Servei de Cirurgia General i de tractament de la imatge de l'Hospital de Sant Pau juntament amb l'empresa Newtonlab Space, que ha ideat l'ús del model anatòmic hologràfic 3D.



El doctor Antonio Moral ha explicat que Sant Pau duu a terme unes 200 intervencions a l'any de malalties greus, com el càncer intervingut avui, del fetge i del pàncrees, la meitat de les quals són molt delicades, ja que el tumor està situat en zones de difícil accés o que comprometen vasos sanguinis vitals.



Amb aquesta nova eina quirúrgica es facilitaria molt el treball dels equips de cirurgians i infermeria a l'hora d'intervenir a aquests pacients, i també podria valorar-se si algunes cirurgies són o no realment necessàries, ha considerat. No obstant això, a part d'una prova realitzada la setmana passada amb una cirurgia de fetge i l'operació d'avui, no està de moment garantit que Sant Pau pugui usar aquest nou model anatòmic hologràfic 3D de manera habitual.



Així ho ha admès la directora gerent de l'Hospital de Sant Pau, la doctora Gemma Craywinckel, que ha indicat que no s'ha subscrit de moment un conveni amb Newtonlab si bé "la voluntat és que tingui continuïtat" aquesta experiència.

La consellera Vergés, per part seva, ha indicat que "el repte (de la sanitat pública) és la capacitat d'introduir noves tecnologies", un "repte que és compartit" per l'administració catalana, ha assegurat.



El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el director 5G del Mobile, Eduard Martín, també han presentat avui en roda de premsa aquest nou model.