Satisfacció al conjunt del catalanisme per l'absolució de Trapero

La decisió de l'Audiència Nacional d'absoldre el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i la cúpula del cos durant l'1-O de qualsevol delicte ha estat celebrada pel propi cos policial i també pel conjunt del catalanisme, ja que també se n'han alegrat representants del PSC. A més a més, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha confirmat que en unes setmanes preveu reunir-se amb Trapero i la resta d'absolts -la intendent Teresa Laplana, l'exsecretari general d'Interior Cèsar Puig i l'exdirector general del cos Pere Soler- per parlar "sobre el seu futur professional". Una de les opcions que no es descarta és la restitució de Trapero al capdavant dels Mossos, un fet que passaria perquè el proposés el conseller i, òbviament, l'acceptés el major.



Pel que fa a les reaccions, l'advocada de Trapero, Olga Tubau, ha manifestat a Rac 1 que "estem molt emocionats i molt satisfets. No crec que sigui una decisió valenta, és una decisió justa". En declaracions a TV3, Cèsar Puig i Pere Soler han defensat que "no hi havia cap altra solució que una absolució, és que no hi ha causa, no n'hi ha hagut mai, tot el que s'han dit són suposicions" i han afegit que la sentencia reforça el paper dels Mossos com a "policia democràtica". També han celebrat la sentència els mateixos Mossos d'Esquadra, que a través del compte oficial del cos han dit sobre Trapero i Laplana que "la seva tasca de servei públic i gran professionalitat són reconegudes".

A nivell polític el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha expressat satisfacció i en una compareixença ha dit que "avui es referma la professionalitat de tot un cos". Sobre la possible restitució de Trapero, ha afegit que "quan hagi passat un temps en parlarem i llavors tindré una o dues opcions sobre la taula". En la sessió de control al Govern celebrada al Parlament, el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, també ha celebrat l'absolució i s'ha preguntat què hi fa l'exconseller Joaquim Forn a la presó i la resta de "presos polítics" quan s'està "desmuntant" la causa general contra l'independentisme.



Ja dimarts al vespre, el conseller d'Interior durant la tardor de 2017, Joaquim Forn, va piular que la sentència era una "bona notícia", per afegir que "amb aquesta decisió s'obren encara més dubtes sobre la sentència del Suprem". Forn acumula gairebé tres anys empresonat i va ser-ne condemnat a 10 i mig per sedició. L'aleshores president, Carles Puigdemont, ha comentat sobre Trapero que sempre va saber "que no era partidari de la independència. Però també sabia de les seves conviccions democràtiques". El president inhabilitat, Quim Torra, ha celebrat l'absolució, per afegir que la sentència "encara fa més injustes les condemnes de la resta de presos polítics. Cada dia sense aturar la repressió és pura venjança".

El també expresident José Montilla ha manifestat que "no puc més que mostrar satisfacció" per la sentència absolutòria, mentre que el líder d'Units per Avançar i cinquè tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha assegurat que és una "una magnífica notícia". "Ha quedat demostrat el comportament absolutament impecable dels responsables policials en les jornades de la tardor del 2017", ha conclòs. Batlle va ser director general dels Mossos i és regidor aliat amb el PSC.