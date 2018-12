Saül Gordillo presidirà la CCMA a proposta d'ERC

Un pacte a quatre bandes entre Ciutadans, Junts per Catalunya, ERC i PSC permetrà desbloquejar la renovació del consell govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que acumulava més de vuit mesos de retard. Segons ha avançat l'ACN, el nou president de l'ens, del que depenen TV3 i Catalunya Ràdio, entre d'altres mitjans, serà el periodista Saül Gordillo, fins ara director de Catalunya Ràdio. Gordillo és un dels dos nous consellers proposats per ERC, juntament amb Rosa Romà, actual degana del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques. JxCat també comptarà amb dos consellers, que seran els periodistes Miquel Calçada i Sílvia Cóppulo.



Els altres dos consellers se'ls repartiran Cs, la principal força del Parlament, i el PSC, després que el partit taronja hagi acceptat cedir-li un lloc. El conseller proposat pels socialistes serà el gestor cultural Xavier Marcé, actual vicepresident del Grup Focus. Arran de la renovació del consell de govern de la CCMA també es modificaran les direcció de TV3 i Catalunya Ràdio. En el cas de la televisió serà ERC qui en proposarà el nou director, que rellevarà Vicent Sanchis, una persona vinculada de fa dècades a l'espai convergent. En canvi, a Catalunya Ràdio la direcció recaurà eun una persona de confiança de JxCat, que agafarà el testimoni de Gordillo.

Nascut a Calella de Mar el 1972, Gordillo va començar a treballar de periodista com a corresponsal al Maresme d'El Punt, diari del que arribaria a dirigir l'edició comarcal. El 2007 va ser nomenat director de l'Agència Catalana de Notícies (ACN) fins al seu cessament, el 2011, moment en què va incorporar-se a El Periódico de Catalunya. El 2016 va convertir-se en director de Catalunya Ràdio i ara arriba a la presidència de la CCMA, on succeeix Núria Llorach, vicepresidenta de l'ens però que ha exercit de presidenta en funcions des que amb la formació del govern de Torra l'anterior president, Brauli Duart, passés al Departament d'Interior.



El procés de renovació de la CCMA, en qualsevol cas, segueix allunyat dels criteris professionals que reclamen col·lectius com el Sindicat de Periodistes de Catalunya o el Grup de Periodistes Ramon Barnils i els càrrecs es continuen repartint entre els diversos partits polítics.