Seat, Iberdrola i el Govern espanyol creen un consorci per fer "a prop de Martorell" la primera planta de bateries de l'Estat

El Govern espanyol ha creat amb Seat, Volkswagen i Iberdrola un consorci públicoprivat per optar a fons europeus i impulsar la primera fàbrica de bateries de l'Estat "a prop de Martorell", segons ha anunciat aquest dijous la ministra d'Indústria,l Reyes Maroto, en un acte de la UGT-FICA. El consorci formarà part del primer Projecte Estratègic per la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) que vol contribuir a la transició cap al vehicle elèctric i connectat. Els PERTE són els projectes amb què el govern espanyol gestionarà els diners provinents dels fons europeus per la Covid-19. Segons Reyes Maroto, la iniciativa està "oberta a altres socis".



"El projecte permetrà desenvolupar un conjunt d'actuacions que garanteixin que a Espanya hi hagi les infraestructures, instal·lacions i mecanismes necessaris per fabricar de formar autònoma i competitiva un vehicle elèctric connectat complet", ha assegurat Reyes Maroto, un dia abans de la visita del Rei Felip VI i del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, a la fàbrica de Martorell.

La ministra ha dit a la UGT-FICA que Seat ha anunciat ja un procés de transformació cap al vehicle elèctric i que el PERTE l'ha d'ajudar a "tenir una fàbrica de bateries a prop". La proximitat geogràfica i els terrenys buits que deixarà Nissan fan que la Zona Franca de Barcelona sigui l'espai "ideal" per ubicar aquesta planta, segons els sindicats. "Si s'ha de dur a prop de Martorell, aquest és l'espai perfecte, per espai i per la situació concreta de necessitats de reindustrialitzar", ha indicat a l'ACN Rafa Guerrero, secretari general de CCOO a Seat.



En aquest conscorci, el grup Volkswagen aportarà la construcció d'automòbils i Iberdrola serà l'encarregat de proveir energia renovable, així com més endavant d'hidrogen. Fonts sindicals indiquen que en projecte inicial hi havia Movistar, que s'encarregaria de proveir connexió 5G, clau en la digitalització de processos. No s'ha donat a conèixer la participació de pimes en aquest PERTE, que han d'integrar un 40% de les entitats que participen en els projectes tractors.

Anunci en la "bona direcció"

Tot i valorar com a "un anunci que va en la bona direcció" perquè representa un avanç cap a l'electrificació de l'automoció, el secretari general de CCOO a l'automobilística ha lamentat que el Govern espanyol hagi triat aquest espai per a comunicar una decisió "tan important". "El fòrum on s'hauria d'haver fet aquest anunci és la mesa de l'auto. Si (el govern espanyol) valora la fortalesa del diàleg social, que la respecti", ha afegit.



Fonts del Departament d'Empresa han assegurat a l'ACN que no tenien constància que s'anunciaria la creació d'aquest consorci i han recordat que una fàbrica de bateries és una de les 27 apostes estratègiques del Govern per optar als fons europeus en considerar que "el futur de l'automoció passa inevitablement per aquí".