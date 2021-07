El secretari general de l'ONU avala els indults i la via del diàleg: "Tots els problemes s'han de resoldre políticament"

El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha avalat aquest divendres l'estratègia del govern espanyol respecte a Catalunya. Preguntat per la seva posició respecte a la concessió dels indults als presos independentistes i si els veu adequats per resoldre el conflicte, Guterres ha afirmat que malgrat que "no és propi del secretari general de l'ONU comentar les qüestions de política interna", considera que "hi ha un principi global essencial", que és que "tots els problemes s'han de resoldre políticament, i el diàleg és un instrument essencial per resoldre els problemes del nostre temps". "La creació de condicions perquè e diàleg pugui fructificar sempre és molt important a les nostres societats", ha afirmat.

Guterres ha fet aquestes manifestacions a la Moncloa en una compareixença conjunta amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb qui es reuneix aquest divendres. El secretari general de l'ONU ha obviat una segona part de la pregunta de la premsa que feia referència a si existeix, o no, el dret d'autodeterminació per a territoris com Catalunya.

Sánchez també ha respost una pregunta sobre Catalunya i la possibilitat d'un referèndum consultiu. El president espanyol ha insistit que l'autodeterminació no té cabuda a la Constitució i ha afirmat que la seva aposta és per "enfortir la convivència". Per tant, segons Sánchez, "tot allò que separa la ciutadania i l'obliga a definir-se en un sentit o l'altre pel que fa a les seves identitats, atia allò que volem deixar enrere".



"La fórmula és el diàleg dins de la legalitat democràtica i arribar a un acord", ha afirmat alhora que ha recordat que el seu govern "ha posat sobre la taula l'Agenda per al Retrobament" on "no només esquem tocant temes que afecten l'agenda més independentista, sinó al conjunt de l'agenda de la ciutadania de Catalunya, vinculada amb el que té a veure amb el socioeconòmic i les inversions".

Per aquest motiu ha emplaçat totes les parts a "construir un projecte comú per a la societat catalana", i ha insistit que cal que la Generalitat "parli amb l'altra part de Catalunya que no comparteix la seva agenda independentista". "Aquests són els eixos amb què es mou el govern perquè ens esquem jugant la convivència a Catalunya".



En aquest marc ha insistit que el govern espanyol ha llançat el "missatge rotund" que en aquesta pandèmia "ens necessitem tots" i per tant "també el Govern de la Generalitat ha de comptar amb tota la població catalana, la independentista i la no independentista, i aquí és on crec que podrem trobar punts de trobada en els pròxims anys".