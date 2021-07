Cuixart adverteix Sánchez que Catalunya "no deixarà mai de votar"

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha assegurat aquest dijous que "cap indult farà callar la veu del poble de Catalunya" i ha avisat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que "aquest país no deixarà mai de votar". "Ho sento molt per vostè, però volem que sàpiga que des de la lluita no violenta seguirem, seguirem pressionant perquè ens escoltin i votarem tantes vegades com faci falta", ha declarat durant el seu primer acte polític d'Òmnium després de ser indultat.

Cuixart vol que Puigdemont i Junqueras es trobin a la Catalunya Nord per celebrar els 60 anys d'Òmnium

Davant d'uns 200 càrrecs de l'entitat reunits al Poblenou, el líder independentista ha afirmat que l'entitat que dirigeix "continuarà denunciant la repressió" a l'espera de la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans. "Algú es pensa que un indult farà renunciar al poble de Catalunya la seva llibertat?", s'ha preguntat Cuixart després que es desplegués una gran pancarta amb la frase: "Vaig entrar a la presó com a president d’Òmnium i en surto com a president d'Òmnium".



D'altra banda, Cuixart ha assegurat que "la repressió s'està acarnissant" i ha fet una crida a "tornar a omplir la caixa de solidaritat" davant les reclamacions milionàries del Tribunal de Comptes.



D'altra banda, Cuixart ha anunciat aquest dijous que vol que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exvicepresident Oriol Junqueras es trobin a la Catalunya Nord durant aquest estiu per celebrar els 60 anys d'Òmnium. El líder ha explicat que la celebració ha de ser un "acte de retrobament nacional on no hi falti ningú", tot i que ha admès que és "un repte col·lectiu". "S'ha intentat dividir entre diferents fraccions el sobiranisme amb una fracció inexistent", ha assegurat. Òmnium té previst organitzar aquesta trobada entre els mesos de juliol i agost, durant els quals també durà a terme una campanya d'estiu per "escalfar motors" de cara a la Diada.

Intervenció a les Nacions Unides

A més, Cuixart ha denunciat aquest dijous al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides que "la repressió" d'Espanya a l'independentisme "no s'ha acabat". "He passat gairebé quatre anys a la presó", s'ha queixat en una intervenció telemàtica. És la primera vegada que Cuixart parla al Consell de Drets Humans de l'ONU i ho ha aprofitat per alertar del "centenar" de ciutadans que tenen causes obertes "per participar en protestes pacífiques" vinculades al referèndum. Per això, el president d'Òmnium ha exigit al relator especial sobre el Dret de Reunió Pacífica de l'ONU, Clement Voulé, que pressioni l'Estat per fer "iniciar un procés legal d'amnistia" per a tots els encausats per l'1-O.



"Li demano que faci complir a Espanya els seus compromisos internacionals", ha reclamat a Voulé, que compareixia aquest dijous a la sessió del Consell de Drets Humans de l'ONU per presentar el seu informe anual sobre el dret de protesta pacífica al món, on recull les queixes per "l'ús excessiu de la força policial" a l'Estat espanyol. Tanmateix, no menciona el cas de Cuixart o dels altres líders independentistes indultats.