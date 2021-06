Com ja havien avançat alguns mitjans, el Tribunal de Comptes ha fixat unes fiances que sumen més de 5,4 milions a una quarantena d'antics alts càrrecs del Govern per les despeses en política exterior i del Diplocat entre 2011 i 2017, en considerar que els fons van desviar-se per a la promoció del Procés independentista. Les fiances més importants -de més de 2,8 milions en cada cas- recauen en l'expresident Artur Mas i Andreu Mas-Colell, que va ser el conseller d'Economia dels seus governs. En el cas de l'expresident Carles Puigdemont la fiança imposada és de gairebé dos milions (1,98 M€), mentre que la de l'exvicepresident Oriol Junqueras és d'una quantitat molt similar (1,93 milions). Més elevada és la de Raül Romeva -que, com Junqueras, va sortir de la presó la setmana passada en ser indultat-, que puja a 2,1 milions. Romeva era el conseller d'Acció Exterior del Govern de Puigdemont.



El tribunal desglossa les partides gastades i les atribueix a cada dirigent. Cada partida hauria de ser rescabalada solidàriament entre tots els seus responsables, cosa que explica que la suma de les quantitats individuals superi la fiança total. Perquè ens entenguem, els 2,8 milions que com a màxim se'ls reclama tant a Artur Mas com a Andreu Mas-Colell haurien de ser repartits amb altres exatls càrrecs.

En un informe de més de 500 pàgines traslladat a les defenses aquest dimarts, pels viatges a l'estranger de presidents i conselles de la Generalitat, es reclamen 317.000 euros. De la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea, es reclamen 27.189 euros per activitats relacionades amb el procés d'autodeterminació, 3.863 per trobades de delegats i 21.175 euros per contractes. Les delegacions del Govern a l'estranger van utilitzar 3.222 euros indegudament, segons el tribunal, per la utilització de locals i 205.081 euros per activitats relacionades amb el procés en cada delegació, destacant els 27.217 euros de la delegació a França, els 31.794 a Estats Units, els 25.153 a Itàlia i els 69.119 al Regne Unit. A les delegacions també els atribueix 261.581 euros d'irregularitats i deficiències en el compliment de normes de gestió per falta de documentació justificativa, 151.430 per pagaments injustificats, 149.564 per serveis d'assessorament i elaboració d'informes i 32.844 euros per atencions protocol·làries i representació.