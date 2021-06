El Tribunal de Comptes rebutja totes les al·legacions i manté per dimarts la causa per l'acció exterior del Govern

El Tribunal de Comptes ha rebutjat retardar la citació de la quarantena d'exalts càrrecs del Govern per les despeses en política exterior i del Diplocat del 2011 al 2017. Diversos investigats van recórrer i van demanar suspendre-la al·legant "indefensió". En una interlocutòria, el Tribunal de Comptes ho rebutja i la manté per als propers 29 i 30 de juny. L'organisme els comunicarà l'import de les fiances que els reclama. S'espera que les quantitats reclamades ascendeixin a xifres milionàries. Alguns dels líders independentistes indultats pel Govern de Pedro Sánchez estan encausats i, en paral·lel a la concessió de la mesura de gràcia, l'Advocacia de l'Estat s'ha mostrat en contra dels recursos.

L'Advocacia de l'Estat, que depèn del Ministeri de Justícia, es va posicionar en línia amb la Fiscalia i va negar que s'hagi produït indefensió, considerant els recursos "prematurs i infundats". En la mateixa línia es pronuncia la interlocutòria del Tribunal de Comptes que diu que la tasca de la instructora "es va ajustar, en tot moment, als requisits i als fins" que estableix la llei que regula l'organisme. La sala d'enjudiciament del Tribunal de Comptes comunicarà a les defenses dels investigats l'import que els reclama a cadascú. Les defenses podran fer al·legacions i, per tant, la quantitat reclamada pot variar després de la compareixença.

Si els investigats no abonessin les fiances en el termini fixat, es procediria a embargar els seus béns. Aquests imports s'hauran de ratificar més endavant quan se celebri el judici per aquesta causa. Estan citats els expresidents de la Generalitat Artur Mas i Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras, diversos exconsellers de Presidència, Economia i Exteriors com Francesc Homs, Neus Munté, Andreu Mas-Colell i Raül Romeva, i diversos ex-alts càrrecs del Govern, fins a la quarantena.

La defensa de Junqueras i Romeva argumentava vulneració de drets perquè, entre altres raons, no se'ls ha donat prou temps per analitzar una documentació extensa que pot implicar que se'ls exigeixi el pagament de "quantitats milionàries". Reclamaven l'ampliació del termini per fer al·legacions i la suspensió de la citació de dimarts.



En el cas del recurs de Mas, també denunciava que el termini i condicions en què se'ls va remetre la documentació, "l'ingent volum de les actuacions remeses i la inexistència d'una delimitació efectiva i precisa dels expedients" feia que fos "impossible" examinar-ho amb garanties. El motiu al·legat, en aquest cas per Mas Colell, per justificar la "indefensió" és que l'informe de fiscalització "no permetia identificar les despeses concretes que se'ls pretenia atribuir".