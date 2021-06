Un total de 33 premis Nobel d'Economia i una vintena més d'economistes destacats mostren el seu suport a l'exconseller Andreu Mas-Colell davant la causa que li ha obert el Tribunal de Comptes. En un article conjunt que publica El País, els signants manifesten que Mas-Colell és una persona "de la màxima integritat" i reconeixen la seva dedicació al bé públic, així com la seva disposició a assumir responsabilitats governamentals. L'alt tribunal li podria interposar una fiança milionària en el marc de la causa oberta contra l'acció exterior de la Generalitat entre els anys 2011 i 2017.



Davant l'absència de càrrecs específics contra ell, esperen que el tribunal eviti conseqüències "indesitjades i injustes": "A la documentació de més de 18.000 pàgines de les acusacions enviades al professor Mas-Colell no s'especifica la seva connexió". Alerten que financerament poden ser "desastroses" per l'exconseller, ja que podrien confiscar-li "tots els seus béns": "El professor Andreu Mas-Colell és un exemple per a tots els científics espanyols a l'exterior", remarquen.



"Espanya va ser molt afortunada que un economista de la capacitat i la talla del professor Mas-Colell estigués disposat a dedicar-se al servei públic", resa el text. "El resultat d'aquest procediment pot tenir una influència negativa en la voluntat d'aquestes persones de retornar al seu país i contribuir al servei públic". Destaquen la seva trajectòria professional i les responsabilitats que va assumir al Govern de la Generalitat com a conseller d'Economia i Coneixement durant la crisi econòmica, entre el 2010 i el gener de 2016, període durant el qual l'exconseller va ser l'executor de la recepta d'austeritat a Catalunya.



Entre els Nobel d'Economia que signen la carta hi ha noms com George Akerlof, Robert Aumann, Angus Deaton, Esther Duflo, Eugene Fama, Olivert Hart o Finn Kydland, entre altres. Fa pocs dies, la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya també va fer constar en un comunicat la "gran preocupació" per la situació en què es troben els afectats per la causa oberta pel Tribunal de Comptes.

A l'espera de fiances milionàries

El Tribunal de Comptes manté oberta una causa contra els líders polítics i els alts càrrecs que van fer-se càrrec de l'acció exterior de la Generalitat entre els anys 2011 i 2017. El jutge considera que l'activitat de l'administració internacional catalana podria haver sobrepassat les competències de la Generalitat, amb especial èmfasi amb el Diplocat. S'espera que aquest juny la institució emeti l'acta de liquidació provisional i fixi la quantia a retornar de cada encausat, que podrien ser de xifres milionàries.



L'exsecretari general del Diplocat Albert Royo ja va ser notificat que haurà de pagar 4,5 milions per l'acció que va dur a terme al capdavant de la institució entre el 2013 i el 2017. Altres polítics que van ser denunciats al tribunal per la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i Societat Civil Catalana i que el tribunal investiga són Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Neus Munté, Raül Romeva o el mateix Mas-Colell.