El sector de la cooperació pressiona el Govern perquè hi destini progressivament el 0,7% del pressupost

La Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global (Lafede.cat) ha aprofitat el canvi de titular al capdavant del Departametn d'Acció Exterior i Unió Europea -Meritxell Serret ha substituït Victòria Alsina- per reclamar més recursos pel sector. En concret, Lafede.cat, que agrupa 123 entitats dedicades a la cooperació i la promoció de la pau i els drets humans, vol que el Govern reprengui el compromís signat el 2019 i augmenti progressivament el pressupost destinat a l'ajuda oficial al desenvolupament, perquè arribi al 0,7% el 2030. Actualment, només s'hi destina un 0,2% del total dels comptes de la Generalitat, que representa uns 55,3 milions d'euros.

També també ha demanat que el canvi al Departament d'Acció Exterior, el sisè en sis anys, no suposi "cap retrocés en el procés de definició de la cooperació pau i drets humans, donat l'actual context internacional de greus conflictes i desigualtats". De fet, en un comunicat difós aquest dimecres, l'entitat ha reconegut que un dels grans problemes és la falta d'estabilitat. "Aquesta no és la millor manera de consolidar cap política pública, sobretot tenint en compte que encara no s'ha recuperat de les retallades de fa una dècada", ha opinat el copresident de l'organització, Àlex Guillamón.

Mentre altres territoris de l'Estat, com ara Euskadi, València i Extremadura destinen de 23 a 12 euros per habitant a la cooperació internacional, Catalunya aquest 2022 només n'ha destinat 7,2.

Estabilitat política i uns nous pressupostos

A banda d'estabilitat al Departament i un increment de la partida pressupostària, les entitats de pau i drets humans han exigit que hi hagi nous pressupostos "com més aviat millor" i evitar una pròrroga. "Volem uns pressupostos que donin resposta a les crisis socials, econòmiques, energètiques i mediambientals no només de casa nostra, sinó també amb una mirada i des d'una responsabilitat global. El 0'7 % és un compromís històric que cal assolir ja", reclama Guillamón.

Aquest compromís el va assumir el Govern el 2019, quan al capdavant del Departament hi havia Alfred Bosch (ERC), que es va comprometre a fer créixer la xifra del pressupost destinat a cooperació internacional fins arribar al 0,7% l'any 2030. Aquesta promesa s'ha anat perdent pel camí fins arribar a la situació actual.



Un nou Pla Director

Lafede.cat també ha demanat l'aprovació d'un nou Pla Director de cooperació de manera "concertada i consensuada" amb el sector i que reculli les 10 línies mestres que ja havia presentat a l'anterior govern, entre les quals destaca: reformar l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament que l'any vinent complirà 20 anys; reforçar les seves capacitats per tal que pugui introduir nous instruments, discursos i línies de treball per a garantir una política pública de justícia global ambiciosa i de qualitat; i la posada en marxa del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, com a una de les principals eines per a garantir la coherència de polítiques del Govern.

Aquest pla director hauria de començar a posar-se en marxa el 2023 i acabar el 2026. Amb tot, la nova directora general de Cooperació al Desenvolupament, Yoya Alcoceba, ha demanat reunir-se amb Serret per posar-se "a la seva disposició" i fer-li "algunes demandes concretes".