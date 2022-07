Diverses entitats denuncien una "falta de voluntat política" en la creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans

Lafede.cat i altres entitats -entre les que hi ha els sindicats CCOO i UGT- han denunciat aquest dimarts una "falta de voluntat política" en la creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans. Una quinzena de persones han participat en una acció a les portes del Parlament de Catalunya per escenificar la demora en la tramitació de la Llei d’Empresa i Drets Humans.

Les entitats recorden que ja fa un any que es va iniciar el procés – el 5 de juliol del 2021 – i demanen que es pugui finalitzar aquest mateix any. Núria Carulla, de Justícia i Pau i membre de la junta de Lafede.cat, ha lamentat que tot just es va fer l’acceptació de la llei fa set mesos i ha recordat que continuen esperant la constitució de la comissió de debat. "No hi ha una voluntat expressa", ha insistit.

Per això, Carulla ha reclamat que es pugui finalitzar la creació en el termini d’aquest any. "Si Catalunya vol ser pionera en la protecció dels drets humans, la creació d’aquest centre és absolutament necessària", ha afegit. També ha recordat que les primeres peticions es remunten a set anys enrere i que compten amb el suport de cinc formacions polítiques.

"Si estan a favor per què no es posen a treballar per fer-ho?", s’ha preguntat, "sinó tot són dificultats i cinisme". Tot i això Carulla ha admès que es tracta d’una tema "difícil", ja que es contraposen els drets de les empreses i els drets humans, però ha subratllat que "cal avançar en aquest sentit" per poder "canviar les regles del joc". Entre d'altres qüestions, el centre analitzarà l’impacte social i mediambiental que causen les empreses catalanes a l’exterior.

La protesta convocada s’ha fet a les portes de l’edifici del Parlament. En un primer moment els participants han escenificat una festa d’aniversari, que finalment es convertia en un funeral. En aquesta darrera part han tret cartells carregant contra l’espera de la tramitació de la llei i la creació del centre.