Tercera nit consecutiva amb temperatures sota zero a les comarques de Ponent que ha acabat de malmetre la poca fruita que s'havia salvat després de les gelades de dissabte i diumenge. A més a més, aquesta tercera gelada ha tornat a ser forta com la primera d'aquest episodi i els termòmetres s'han tornat a situar, en alguns punts, a -5 i -6 graus.



Si dilluns el Departament d'Acció Climàtica estimava en unes 50.000 les hectàrees afectades, aquesta xifra es veurà incrementada notablement segons els pagesos i per això des d'Unió de Pagesos (UP) i JARC ja han avisat que demanaran mesures extraordinàries per poder continuar endavant. De cara a la campanya d'estiu, es preveu una important caiguda de la mà d'obra per collir.

"Ningú s'esperava que aquesta tercera nit fos tant forta"; així de contundent s'ha mostrat Sergi Balué, responsable de la fruita dolça de JARC, que ha assegurat que l'afectació és tant greu com la de la primera, ja que en moltes zones els termòmetres han tornat a baixar a 5 i 6 sota zero però amb l'agreujant que els arbres ja estaven "tocats". Balué ha assenyalat que ja es veurà com acaben de reaccionar els fruits durant els propers dies, però ha avisat que la situació és molt "greu" perquè amb tres nits seguides de gelades és molt difícil que es pugui collir alguna cosa.

En el mateix sentit, Ramon Comes, pagès de Corbins (Segrià) i membre d'UP, ha explicat que les alarmes han sonat més aviat aquesta matinada, cap a dos quarts de dos. Tot just ha arribat al tros, el termòmetre ha començat a baixar i en aquest municipi ho ha fet fins a -2,5 graus. Així, ha engegat els aspersors del sistema antigelada a les dos de la matinada però s'ha mostrat pessimista perquè ha fet una nit pitjor que la de dilluns "i si quedava alguna cosa ja ho haurà acabat de matar".

Tant Balué com Comes ja han pronosticat que l'avaluació dels danys feta pel Departament d'Acció Climàtica dilluns s'haurà quedat curta ja que finques on els danys eren del 50% ara ja seran del 100%. El mal es notarà sobretot a les finques de fruita de pinyol i amb la de llavor, si fins ara havia pogut trampejar aquest episodi de fred, els pagesos creuen que també serà difícils salvar alguna cosa.

Per tot plegat, demanaran a l'Administració mesures extraordinàries com rebaixes fiscals o ajudes directes. "Tot el que es pugui fer per ajudar al sector", ha remarcat Comes, que també ha destacat el "desànim importantíssim" que hi ha entre els pagesos, fins i tot entre els que tenen assegurança contra les gelades. "Arriben als trossos i veuen que tot està mort. Ara només faltaria que la collita es fes a baix preu", ha comentat Comes, que creu que això deixaria el sector "tocat i enfonsat".



Les greus gelades es traduiran amb una caiguda en picat de la mà dobra de cara a la campanya d'estiu. El personal fix de les produccions agrícoles ja està preocupat. Tot i que els pagesos intentaran salvar tots els llocs de treball possible, serà complicat perquè no hi haurà massa fruita per collir.