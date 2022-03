Unió de Pagesos s'ha mobilitzat arreu del territori aquest dijous per denunciar l'empitjorament de les condicions de treball al camp i criticar la "inacció" dels governs català i espanyol. Hi ha hagut tractorades multitudinàries a Tarragona, Vic, Ripoll, Lleida, Vilafranca del Penedès, Tortosa, la Seu d'Urgell, Vilassar de Mar i Girona, davant les seus territorials del Departament d'Agricultura.

L'organització agrària exigeix polítiques que garanteixin uns preus justos als productors, mesures per pal·liar l'encariment dels costos de producció, preservar l'espai agrari, compensacions pels danys de la fauna salvatge i modificar el Pla estratègic de la PAC a l'Estat, entre altres reivindicacions.

A Vilafranca han denunciat la "misèria" que cobren per quilo de raïm venut a la indústria del vi i cava

Més d'un centenar de viticultors s'han mobilitzat amb els seus tractors a Vilafranca del Penedès amb una marxa lenta. Han volgut denunciar la "misèria" que cobren per cada quilo de raïm que venen als elaboradors de vi i cava, especialment a les grans indústries. "Hauríem de cobrar uns 0,50 euros per cobrir costos, i ens fan vendre el quilo per sota dels 0,35", ha recordat el responsable de la Vinya i el Vi a Unió de Pagesos, Josep Marrugat.



El sindicat en culpa sobretot a Freixenet Henkell, i insta tota la indústria a revaloritzar el raïm per garantir el futur del sector. En aquest conflicte d'interessos, els pagesos també volen que la Generalitat "es mulli" per aconseguir una apujada de preus.



A Tarragona, uns 200 tractors que havien han marxat en caravana des de Reus, Valls, el Morell i Perafort han col·lapsat el centre de la ciutat. La protesta ha acabat davant dels serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica, on, després de la lectura del manifest, els pagesos han llençat més d'una vintena de paques de palla a la porta d'entrada, sense més incidents. El coordinador territorial d'Unió de Pagesos, Pere Guinovart, ha avisat que radicalitzaran les protestes si no hi ha resultats.

A Lleida, els pagesos han abocat adobs orgànics a l'entrada dels serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica. Representants d'UP han estat rebuts pel delegat de la conselleria a Lleida, Ferran de Noguera.



A Vic, una desena de tractors han bloquejat l'antiga carretera que uneix Barcelona amb Puigcerdà per fer sentir el malestar del sector davant de l'empitjorament de les condicions de treball al camp. Després d'una marxa lenta, des del Sucre de Vic, seu del Departament, els pagesos han enumerat els greuges que pateixen com ara la pressió de la gran indústria, una burocràcia "excessiva" o la manca de relleu generacional.

"Volem dedicar-nos a la terra i volem guanyar-nos la vida dignament i no perdre diners"

A tot això s'hi afegeix l'amenaça dels macrocamps solars en terrenys agrícoles. Josep Guitart, coordinador d'UP al Bages, ha dit que "avui en dia hi ha 75.000 hectàrees de sòl amenaçades". "Volem dedicar-nos a la terra i volem guanyar-nos la vida dignament i no perdre diners i, per això, s'han de fer unes polítiques per ajudar-nos de veritat i no només de paraula, volem fets i menys burocràcia", ha expressat Montse Mangues, productora i coordinadora d'Unió de Pagesos a la Noguera. "Ens trobem en un context de davallada de preus en molts sectors mentre que els costos de producció cada dia augmenten", ha assenyalat el coordinador d'Unió de Pagesos a Lleida, Josep Sellart.



Una setantena de tractors han respost a la crida a la mobilització al Gironès. Les columnes de tractors provinents de l'Alt i el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Selva i la Garrotxa han confluït a la seu de la Generalitat a Girona, on hi ha hagut la lectura del manifest. "Els costos de producció cada vegada són més elevats i sembla que ho hagi de resoldre l'esperit sant", ha criticat el coordinador nacional del sindicat, Joan Caball.



