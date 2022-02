La pagesia diu prou i crida a la mobilització

El sindicat Unió de Pagesos ha anunciat aquest matí davant del Parlament de Catalunya la campanya de mobilitzacions #LaPagesiaDiuProu, que s’iniciaran el dijous 3 de març amb tractorades i concentracions a les seus del Departament del camp de l’Agricultura, i el 26 de març davant de centres de la gran distribució per reclamar uns preus justos. Així mateix, el sindicat català ha proposat ala Unió d’Unions una manifestació que aplegui les seves organitzacions el 15 de març davant del Ministeri d’Agricultura a Madrid.

El sindicat alerta que les condicions de treball de la pagesia no han parat d’empitjorar: "disminueixen les persones que es dediquen a l’activitat agrària i cada vegada menys joves s’hi incorporen". La principal causa d’això són la caiguda dels preus en origen gràcies a permetre abusos i pràctiques deslleials dins de la cadena alimentària i l’encariment dels costos de producció.

A la roda de premsa en la què el sindicat ha explicat aquestes qüestions, avui a Barcelona, davant del Parlament de Catalunya, hi han intervingut Joan Caball, coordinador nacional d’Unió de Pagesos; Raquel Serrat, responsable de Medi Rural i de Dones d’Unió de Pagesos, i Ricard Huguet, coordinador nacional de Joves d’Unió de Pagesos, acompanyats de delegats territorials del sindicat i representants del Consell Nacional d’Unió de Pagesos.

"Mentre els costos pugen, els preus percebuts pels productors al mercat han minvat significativament en moltes produccions"

Segons els responsables sindicals al camp català hi ha veritable desesperació pel fet que "la situació de la pagesia no ha parat d’empitjorar". Els principals motius són que "els costos de producció han tingut una pujada generalitzada aquests darrers anys, pinsos, fertilitzants, gasoli B, electricitat, llavors i planter, fitosanitaris, medicaments veterinaris, mà d’obra assalariada i costos socials, conservació i reparació de maquinària i equips, conservació i reparació d’edificis, material i petit utillatge, i les despeses generals.



Mentre els costos pugen, els preus percebuts pels productors al mercat han minvat significativament en moltes produccions i una feble legislació a la cadena alimentària espanyola continua tolerant abusos i competències deslleials dels altres esgraons sobre els productors, sense eines efectives per defensar la baula més feble".

Elspagesos culpabilitzin tots els nivells de l'administració. "La Unió Europea amb una nova Política Agrària Comuna (PAC) que estableix noves obligacions productives, ambientals i socials sense cap compensació econòmica, les quals engrandiran la competència deslleial de les importacions de països tercers, aquests no han de complir ni els actuals estàndards i obligacions europeus". Per una altra banda, el Govern de l’Estat que "imposa una aplicació de la PAC amb intervencions lesives en no assegurar la viabilitat de la renda i la resiliència

de la pagesia professional i dels sectors socials del món rural. Però també la Generalitat de qui critiquen "la manca de legislació catalana i de diligència del Govern de la Generalitat en l’adopció de mesures per evitar els danys i l’extensió de malalties animals i l’articulació de compensacions integres pels danys de la fauna salvatge, cinegètica i protegida posen en risc la continuïtat de moltes explotacions agràries".

"Hi ha un model depredador de sòls agraris i paisatge en la implantació de les energies renovables i de les noves infraestructures"

D'altra banda hi acaben incidint altres factors com "el model depredador de sòls agraris i paisatge en la implantació de les energies renovables i de les noves infraestructures; així com una creixent desconnexió entre el món urbà i la tasca de la pagesia", asseguren des d'Unió de Pagesos.



Per tot plegat, el sindicat ha convocat el 3 de març tractorades que sortiran des de diferents comarques i acabaran amb concentracions, la majoria de les quals a les 11 h o les 12 h. Estan confirmades les següents: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), Vic (Osona), Girona (Gironès), Tortosa (Baix Ebre), Tarragona (Tarragonès), Lleida (Segrià) i Ripoll (Ripollès). Unió de Pagesos informarà de tots els itineraris definitius a principi de la setmana vinent.

Unió de Pagesos planteja -com a principals reivindicacions per revertir la complicada situació de la pagesia- als governs de l’Estat i de la Generalitat polítiques concretes, com una legislació que faci possible un mercat amb preus justos, transparent i equitatiu per a la pagesia; la modificació de la normativa fiscal, social i econòmica per pal·liar el fort encariment dels costos de producció; la modificació del Pla Estratègic de la PAC a l’Estat espanyol; la defensa de la preferència comunitària davant les importacions de països tercers; una nova llei de caça i la compensació íntegra pels danys de la fauna salvatge; la preservació de l’espai agrari amb la redacció del pla territorial sectorial agrari; la defensa de la ramaderia i el consum de carn com a valor nutritiu més de la Dieta Mediterrània; la simplificació burocràtica i combatre la bretxa digital; i una legislació per equiparar els serveis públics del món rural als de l’urbà.