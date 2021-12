Veïns i pagesos de la Vall d'en Bas han fet una marxa lenta amb uns 40 tractors aquest diumenge per la C-152, entre la rotonda de Bracons i les Preses (Garrotxa). Ho han fet per protestar contra les variants d'Olot i les Preses. Asseguren que "es carreguen" el territori, ja que estan projectades sobre terreny agrícola i demanen que es busquin alternatives als inconvenients "puntuals" de volum de trànsit que hi ha els caps de setmana. També exigeixen que es doni solució al "problema evident" de pas de camions que afecta als veïns del barri de Sant Jordi d'Olot, que fa temps que demanen la variant. "Hi ha solucions diferents de mobilitat, però no pot ser que rebin sempre els mateixos", diu el president de Salvem les Valls, Moisés Monpujol.



Unes 250 persones, entre veïns i pagesos de la Vall d'en Bas, s'han manifestat per reclamar que s'aturi el que anomenen "eix Vic-Olot-Figueres" i que preveu la construcció de les variants de la capital de la Garrotxa i de les Preses. En definitiva, un eix viari que connectaria la rotonda de Bracons amb l'autovia A-26 i que els manifestants consideren "completament innecessari". A més, des de l'entitat Salvem les Valls argumenten que el "suposat" problema de trànsit que hi ha a la zona no es resoldria en un 90%. De fet, el seu president, Moisès Maspujol, assenyala que "es carregarien la vall i no se soluciona res". Cal tenir en compte que es tracta d'una zona amb camps agrícoles que quedarien afectats directament per la construcció de les variants.

En aquest sentit, el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos (UP) a la Garrotxa, Joan Puigdevall, considera "un crim" posar una variant on actualment hi ha camps de conreu. "Costa molt que la terra sigui fèrtil i fent les coses així cada vegada quedaran menys pagesos", assenyala. Puigdevall aposta per solucions "diferents encara que siguin més cares" i remarca que "cal cuidar qui produeix els aliments". I és que els participants de la manifestació han reivindicat que s'estudiïn alternatives "més sostenibles" i que "no trinxin" en territori.



La Magda Roca és veïna de la Vall d'en Bas. Diu que "no té sentit" que s'aposti per posar més carreteres tenint en compte el context de crisi climàtica. "El que demanem és que es faci un pla i un estudi de mobilitat que resolgui els problema puntual que hi ha amb el trànsit", diu. Un problema associat especialment a l'increment de vehicles en certes èpoques de l'any i els caps de setmana, derivats de l'arribada de cotxes de l'àrea metropolitana de Barcelona.



La manifestació ha generat certes retencions i ha passat per alguns dels camps que es veurien afectats en cas que es construeixin les variants. Durant la marxa s'han mostrat pancartes en contra de la proposta i a favor de "protegir la vall".