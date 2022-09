Sectors de dretes aprofiten la crida del president andalús als empresaris catalans per alimentar la rebaixa d'impostos

La crida del president d'Andalusia, Juanma Moreno, als empresaris catalans perquè s'instal·lin en aquell territori amb l'argument que allà s'ha estalviaran impostos ha indignat el Govern, alhora que ha alimentat els sectors econòmicament de dretes partidaris de suprimir determinats tributs. En concret, en una intervenció en un fòrum a Sevilla, Moreno ha dit "als empresaris catalans els dic que aquí està la seva terra". Ho ha fet després de decidir suprimir l'impost de Patrimoni.

Segons Moreno, "hi ha arguments de sobra" perquè es traslladin a Andalusia. "A Catalunya hi ha impost de successions. Aquí no. A Catalunya hi ha impost de patrimoni. Aquí no. A més, aquí no ens independitzarem mai perquè som orgullosament part d'Espanya", ha subratllat

La Generalitat ha censurat les paraules de Moreno. Durant la roda de premsa d'aquest dimarts a Palau, posterior al Consell Executiu, la portaveu, Patrícia Plaja, ha demanat al president andalús que "deixi els catalans en pau". "Catalunya decidirà els seus impostos tenint en compte les necessitats de la ciutadania". "No entrarem en una subhasta populista que no aporta res", ha afegit la portaveu.

Des de Nova York ha reaccionat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que s'ha compromès a no suprimir l'impost de Patrimoni, exposant que contribueix a finançar serveis públic i que només el paga l'1% dels catalans, el sector més ric de la societat. El pressupost de la Generalitat d'aquest 2022 preveu recaptar 649 milions gràcies a Patrimoni.

El Govern espanyol, a través del ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha llençat un missatge de defensa de la recentralització fiscal per evitar actuacions com les de Moreno. Una posició que li ha generat crítiques independentistes, amb l'argument que la recentralització limitaria encara més l'autonomia fiscal de Catalunya. Unidas Podemos s'ha mostrat partidari d'una harmonització de l'impost de Patrimoni.

Foment i el PDeCAT, contra Patrimoni

No tothom, però, ha criticat amb la mateixa contundència Moreno. La patronal Foment del Treball ha lamentat que el president andalús hagi fet una crida a deslocalitzar les empreses catalanes, però en un comunicat l'organització empresarial ha recordat que aposta per la "necessitat" de suprimir l'Impost de Patrimoni. "La fiscalitat del nostre país s'ha d'homologar amb la de la resta d'Europa, on aquest impost no existeix", ha indicat Foment.

En una línia similar s'ha pronunciat el PDeCAT. El seu portaveu al Congrés, Ferran Bel, ha defensat la supressió de l'impost de patrimoni a Catalunya. "L'impost de patrimoni és extraordinari, és a dir que estava limitat en el temps. A la majoria de països europeus no s'està aplicant perquè la progressivitat fiscal s'ha d'establir mitjançant altres figures tributàries", ha argumentat.

CUP i Comuns defensen l'impost de Patrimoni

Força diferent ha estat la reacció de la CUP i En Comú Podem, que han marcat posició d'esquerres. En roda de premsa al Parlament, el diputat de la CUP Xavier Pellicer ha afirmat que el Govern no té "una posició fixada" sobre l'impost de Patrimoni, mentre que la formació defensa la taxa per "equilibrar les desigualtats socials". "Qualsevol posició similar a la d'Andalusia contraposarà i anirà en xoc amb millorar els serveis públics", ha sentenciat.

En Comú Podem: "Catalunya ha de triar: o justícia social i fiscalitat justa o ser l'Andorra del sud o la platja de Madrid"

Al seu torn, el diputat d'En Comú Podem David Cid ha comentat que "Catalunya ha de triar: o justícia social i fiscalitat justa o ser l'Andorra del sud o la platja de Madrid. No volem que Catalunya adopti el model d'Ayuso". També ha criticat els models de fiscalitat adoptats a les comunitats de Madrid i Andalusia i ha demanat "un terra fiscal". "El govern de l'Estat posa en marxa un fons per donar resposta a l'atenció primària, és just que Madrid i Andalusia rebin aquest fons?", ha sostingut.

Pel que fa a l'impost de successions, Cid ha assegurat que "no tindria sentit" que dos anys després de la reforma d'aquest tribut "es fes una passa enrere". A més ha anunciat que el seu partit portarà una proposta de resolució al debat de política general de la semana vinent perquè el Govern es posicioni sobre el tema.