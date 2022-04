(Segona part) Tothom s’estima Sant Jordi encara que pedregui

Ha plogut, ha tronat i ha pedregat. I què fas quan és el dia del llibre i plou? Doncs capejar el temporal com pots. Algunes editorials com Raig Verd no han tingut més remei que desmuntar la parada. Malgrat que els més ateus s’haguessin encomanat a la moreneta o al santoral complet, el temps ha acabat mossegant la diada de Sant Jordi, i la pluja ha fet mal. Si a primera hora del dia quan es comentava el tema de la pluja s’intentava treure ferro al tema, la mateixa Bel Olid explicava a Públic, a l’esmorzar d’escriptors organitzat per l’Ajuntament de Barcelona, que parlant amb les Tanxugueiras els havia desitjat que tinguessin un Sant Jordi amb sol i elles li havien fet l’observació que estan acostumades a la pluja i que si no feia bon dia no passava res. Però, la realitat és que la combinació de llibres al carrer i pluja no és massa compatible.

Diverses persones sota la pedregada davant les parades de llibres de Barcelona. — Guillem Roset / ACN

Quan la pluja, el vent i la pedra s’han aliat amb força, alguns tendals han volat

Aquest Sant Jordi havia de ser de rècord, havia de ser èpic i ho ha estat per molts motius, però també ha tingut moments que han ratllat la tragèdia. Quan la pluja, el vent i la pedra s’han aliat amb força, alguns tendals han volat i els plàstics per tapar els llibres han sigut un material molt preuat. I també hi ha hagut ferits, a causa de relliscades i per objectes arrossegats pel vent. A conseqüència de tot plegat, ben dinat, bona part de les signatures previstes s’han desplaçat, a l’interior de les llibreries. Per exemple Eva Baltasar i Blanca Llum Vidal ho han fet a l’Abacus del Carrer Balmes, i Jaume Copons ho ha fet a dins la llibreria La Tribu de Sant Andreu.

La Carbonera: "Moltes companyes del gremi han perdut centenars d’euros a base de llibres xops"

Malgrat que quan la pluja ha donat treva, la gent ha continuat persistint a celebrar Sant Jordi comprant llibres i regalant roses. Però per a moltes llibreries i editorials petites que a Sant Jordi es juguen un terç de la facturació, avui, els números no sortiran. Com adverteixen des de la llibreria cooperativa La Carbonera "moltes companyes del gremi han perdut centenars d’euros a base de llibres xops. La resta deixarem d’ingressar el que ens fa sobreviure tot l’estiu. Fa una setmana que s’anuncia pluja i les infraestructrues (o la falta d’elles) als carrers de Barcelona ha fet encara més greu la situació". La llibreria Sendak tampoc ha viscut el seu millor Sant Jordi. "Hem desmuntat la parada, amb moltíssims llibres mullats i un encongiment al cor. Intentarem salvar els que podrem. Endreçarem la llibreria i us atendrem des d’allà", han piulat a Twitter.

Imatge de la zona acordonada a la superilla literària de Barcelona, on una carpa ha sortit volant per un cop de vent. — ACN

Mentre s’esperen les xifres de les vendes i es configuren les llistes dels més venuts, moltes de les parades que han seguit obertes fins a l’hora prevista afronten un trencaclosques amb tints de malson: com podran recollir els llibres si moltes de les caixes han quedat xopes, inutilitzables? Però la resposta i el balanç d’aquest Sant Jordi ja és objecte d’una altra crònica.