Sergi Vicente dimiteix com a director de Betevé per iniciar una "nova etapa professional"

El periodista Sergi Vicente ha anunciat aquest dimarts la seva dimissió com a director de Betevé. En una carta adreçada a la plantilla, el responsable del canal de televisió de Barcelona des del gener de 2015 ha detallat que abandona les seves funcions per iniciar una "nova etapa professional".

Vicente ha fet pública la seva decisió després de diversos canvis a la cadena i a la programació, en desacord amb el Comitè d'Empresa i el Professional. El també excorresponsal de TV3 a Pequín ha indicat que facilitarà la transició a la direcció: per això, farà efectiva la seva dimissió el pròxim 1 de gener. La selecció del nou responsable de la cadena es farà amb un concurs públic.

Igualment, el periodista ha dit que estarà a disposició per ajustar aquest calendari fins a la incorporació de la persona que el substitueixi un cop completat el procés de selecció, en cas que sigui necessari. Vicente havia renovat com a director el passat març de 2021 i tenia un mandat per sis anys. A principis de mes, Betevé va anunciar que Carles Esquerra serà el nou gerent de la cadena a finals d'octubre.

"Anys trepidants"

"Han estat anys trepidants. En alguns casos, especialment difícils per a tothom i, en d'altres, molt gratificants", ha assegurat a la plantilla. "Quan el 2015 vaig aterrar a aquesta casa, ho vaig fer amb la idea de fer una televisió el màxim d'inclusiva, diversa i innovadora possible, amb un ferm compromís envers la neutralitat del mitjà públic, i amb la determinació de rellançar Betevé en el front digital", ha recordat.