Serveis mínims d'entre el 20% i el 40% en la vaga de bus de TMB durant la Mercè

El Departament d'Empresa i Treball ha fixat els serveis mínims de la vaga de bus de TMB que coincideix amb la Mercè entre el 20% i el 40%, depenent del dia. El dijous, l'única jornada de vaga de 24 hores, estaran protegits el 40% dels trajectes en hora punta i el 20% dels altres. També caldrà garantir un bus de barri per línia. La situació canvia entre el 23 i el 30 de setembre, amb aturades entre les dues i les quatre de la matinada; les deu i les dotze del matí i les nou i les onze del vespre. El cap de setmana i festiu –del 24 al 26 de setembre– hi haurà serveis mínims del 33%; mentre que la resta de dies laborables –el 23, 27, 28, 29 i 30 de setembre– es protegiran el 20% dels viatges.

La convocatòria de l'aturada es va confirmar aquest dimarts, després que acabés sense acord la trobada de mediació entre la direcció de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i els treballadors de la xarxa d'autobusos. La secció sindical d'UGT a Bus va comentar que mantenia la protesta per "la manca de propostes" per part de TMB, a qui, entre d'altres, demana un increment salarial lligat a l'IPC. Per la seva banda, fonts de TMB mantenen que els treballadors "no han volgut escoltar" les propostes de l'operador.

El comitè d'empresa va anunciar fa unes setmanes que convocava una vaga de 24 hores per al dia 22, just abans de l'inici de les festes de la Mercè, i aturades parcials del dia 23 al 30 entre les dues i les quatre de la matinada, les deu i les dotze del matí, i les nou i les onze de la nit, per denunciar que les negociacions pel conveni col·lectiu es troben estancades.

TMB ha lamentat que els representants sindicals hagin "tancat la porta al diàleg, sense valorar les propostes de la companyia i reiterant les seves demandes maximalistes". La companyia afirma que aquestes demandes "suposen una vulneració de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat", que estableix un increment salarial màxim per a empreses públiques del 2% aquest any. En tot cas, l'empresa està disposada a aplicar els increments "màxims" que marqui la llei, i afirma que si l'executiu modifica el límit del 2%, l'aplicarà "automàticament".

També recorda que hi ha un acord amb motiu de la sortida de la vaga, que es va convocar el passat mes de febrer, per crear un Bonus Anual, de caràcter variable, per un import màxim de 610 euros que representa un increment addicional de l'1,5%. Aquest acord, afirma TMB, té valor de conveni i l'abonament està condicionat, precisament, a la signatura definitiva del conveni.