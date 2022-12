9 representacions destacades dels Pastorets de Catalunya

Ja està en marxa la nova temporada de Pastorets de Catalunya amb més de 200 representacions. Enguany comptarà amb 52 grups teatrals de 43 municipis diferents, un 81,2% de la totalitat de Pastorets associats a la Coordinadora de Pastorets de Catalunya. Amb unes 5.000 persones involucrades en les representacions, s'espera que assisteixin a les funcions uns 45.000 espectadors: el 2021 en van ser 28.500.

El grup de Pastorets d'Ulldecona va donar el tret de sortida a la temporada el passat diumenge 11 de desembre al Teatre Orfeó Montsià. El cap de setmana del 17 i 18 de desembre, 7 municipis més van acollir les primeres representacions de Pastorets: Rubí, Barcelona, Sabadell, Bigues i Riells, Premià de Mar, Igualada i Sant Feliu de Llobregat.

La temporada arirba després de dos anys de restriccions a dalt i a baix dels escenaris a causa de la pandèmia del coronavirus. Ara, unes 50 entitats de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya tornen a la normalitat prepandèmia. El debat és etern i cadascú dirà que els millors pastorets de Catalunya són, sens dubte, els del seu poble o ciutat. Repassem quins poden ser alguns dels més representatius del nostre territori.

Els Pastorets de Calaf

Calaf (Anoia) torna a representar els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant Jesús, una representació tradicionals de mitjans del segle XXI amb el text de Josep M Folch i Torres. No hi ha adaptacions temporals ni elements que no siguin propis del text de principis del segle XX.

"La imaginació dels directors que han anat passant durant els quasi 100 anys de la nostra existència i el savoir faire dels equips tècnics de cada moment, han aconseguit que el públic hagi gaudit sempre d'un magnífic espectacle al nivell de les produccions professionals", destaquen en el text de la Coordinadora.

Des del dia de Nadal al 22 de gener de 2023 al Casal de Calaf (Ctra. Llarga, 11).

Els Pastorets de la Joventut de La Faràndula de Sabadell

La Joventut de la Faràndula de Sabadell també representa els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant Jesús de Josep Maria Folch i Torres. Es tracta d'una exhibició de gran format i dimensions, que representen de forma ininterrompuda des de 1947. Es reivindiquen com una de les escenificacions més espectaculars de Catalunya.

Més de 100 actors i figurants recreen les espectaculars escenes. Defensen que el muntatge l'avalen més de 6.000 espectadors cada temporada, que han visitat aquest tradicional esdeveniment familiar i nadalenc.

Es poden veure fins al 15 de gener de 2023 al Teatre La Faràndula de Sabadell (C/ de la República, 33).

Els Pastorets de Molins de Rei

Un dels altres més representatius de Catalunya són els Pastorets de Frederic Soler Pitarra que es representen a Molins de Rei des de l'any 1895. La peculiaritat de representar El Bressol de Jesús actualment ja només és compartida amb Berga i Sant Quirze de Besora. I és que la gran majoria de representacions a Catalunya són de versions com la de Folch i Torres, entre d'altres.

A més, els de Molins de Rei tenen músics i cants en directe. Per tot plegat, defensen que els situen entre els més destacats del de Catalunya.

Del dia de Sant Esteve al 15 de gener, al Teatre de la Joventut Catòlica (LA PENI) (Plaça Mercè Rodoreda, 1).

Els Pastorets de l'Ametlla de Merola

Els Pastorets de l'Ametlla de Merola (Vallès Oriental) són els més antics de Catalunya. Representen La Flor de Nadal i les primeres funcions daten de 1878, quan un conjunt de persones disfressades de pastors baixaren del cor, durant la missa del gall.

Hi acostumen a participar unes 160 persones en una de les representacions més singulars de Catalunya. Tan es així que l'any 2007 van rebre la Creu de Sant Jordi que entrega la Generalitat de Catalunya.

Des de Sant Esteve al 22 de gener de 2023 al Teatre Esplai (Plaça del Teatre, s/n).

Els Pastorets Principals de Valls

Els Pastorets Principals de Valls es reivindiquen com una de les tradicions més arrelades del Nadal vallenc. Es tracta d'un espectacle adreçat a públic familiar, però apunten que també pensat perquè tothom pugui gaudir-lo.

Els pastorets protagonistes condueixen el muntatge entre escenes bíbliques i d'altres de còmiques, mesclades amb les nombroses cançons interpretades amb orquestrina en directe. Apunten que també "hi trobem referències a l'actualitat política i a la vida local, especialment en el moment dels cuplets". Compleixen també la funció d'escola teatral amb una vuitantena de participants.

Des de Sant Esteve al 6 de gener de 2023 al Teatre Principal de Valls (Jaume Huguet, nº10).

Una escena dels Pastorets de la Joventut de La Faràndula de Sabadell. — Pastorets de la Joventut de La Faràndula/CPC

Els Pastorets de Mataró

Un dels altres pastorets que tornen a la seva plenitud després de dos anys de restriccions pandèmiques són els de Mataró, representant L'Estel de Natzaret, de Ramon Pàmies. Es tracta d'un l'espectacle representat des de fa més de 100 anys. Reconeguts amb la Creu de Sant Jordi des de l'any 2016, coincidint amb el seu centenari.

El muntatge combina els elements més tradicionals de la cultura popular amb els més innovadors a través "d'efectes especials". L'objectiu és "oferir uns Pastorets de sempre, però adaptats a l'actualitat", detallen. Els fan possibles 17 músics en directe i més de 250 persones dins i fora de l'escenari.

Des de Sant Esteve al 22 de gener de 2023 a la Sala Cabanyes (La Riera, 110-120).

Els Pastorets de Tàrrega

A Lleida hi destaquen els Pastorets de Tàrrega, que representa el grup de teatre BAT al Teatre Ateneu de Tàrrega. Hi representen els pastorets de Folch i Torres, però amb un nou equip de personatges. "Segueixen la trajectòria que es va començar fa anys amb la renovació d'escenografia, vestuari, caracteritzacions de personatges, tecnologia i efectes especials. Uns pastorets iguals, però diferents", expliquen al lloc web de la Coordinadora.

Del 6 al 8 de gener de 2023 al Teatre Ateneu Tàrrega (Plaça del Carme, 12).

Els Pastorets de Berga

El Bressol de Jesús de Serafí Pitarra també resisteix a Berga, en uns pastorets que destaquen per no ser ni la representació d'un misteri ni un pessebre bíblic, sinó uns pastorets més casolans i assimilats al poble català. L'acció no passa als clàssics paratges bíblics, sinó als indrets més característics i representatius de Berga i la comarca del Berguedà.

L'espectacle el tornaran a fer possible més de 150 persones davant i darrere l'escenari, i arriba amb dues grans novetats. D'una banda, dues de les cinc funcions seran amb música en directe. A més, es busca eliminar estereotips de gèneres i edats amb el repartiment: debutaran tres dones fent els personatges de Garrofa, Pallanga i Jessè.

Del dia de Nadal al 8 de gener de 2023 al Teatre Municipal de Berga (Ronda de Queralt, 15).

Els Pastorets de Girona

Els Pastorets de Girona s'han adaptat a través dels temps, partint dels personatges que va escriure Mn. Francesc Gay als anys trenta del segle XX. Amb més d'un centenar d'actors, cada any varia la trama i el contingut. Defensen que "són diferents de tots els altres Pastorets, genuïns i arrelats en la tradició gironina i dotats d'una dinàmica moderna i engrescadora".

Tot i que calia incloure els Pastorets de Girona en aquesta llista, no es faran aquest Nadal. La companyia Proscenium ha decidit que no continuarà produint l'obra, un any després de la mort de Joan Ribas, l'ànima del muntatge gironí.