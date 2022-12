El pessebre de la plaça Sant Jaume de Barcelona serà un 'mapping' interactiu

Des de fa uns anys, el pessebre de la plaça de Sant Jaume de Barcelona és una de les atraccions nadalenques més esperades pels barcelonins. Després de les boles de plàstic, del pessebre sense les tradicionals figures de pessebre i de les caixes de fusta, el d'enguany tampoc deixarà ningú indiferent. No hi haurà ni instal·lació física, sinó que per primera vegada tindrà un format virtual i interactiu, i es projectarà a través d'un mapping a la façana de l'Ajuntament.

Segons ha explicat l'Ajuntament en un comunicat, els ciutadans podran interectuar amb les figures del pessebre a través dels seus telèfons mòbils, modificant els continguts projectats a la façana. Per exemple, podran donar menjar al Tió, escriure la carta als Reis o posar el seu nom als personatges del pessebre. Concretament, podran fer-ho escanejant un codi QR que els dirigirà a una webapp.

El pessebre ha estat dissenyat per Onionlab i ha costat 100.000 euros, la meitat del pressupost de l'any passat. Es podrà veure de dos quarts de sis de la tarda fins a les deu o les onze de la nit, segons el dia, a partir d'aquest divendres i fins el 5 de gener.

Cap d'any i la cavalcada de Reis

Juntament amb el pessebre, l'Ajuntament ha explicat com serà la celebració de cap d'any i la cavalcada de Reis. Per acomiadar l'any 2022, el consistori recupera, després de dos anys d'aturada per la pandèmia, la festa de l'avinguda de Maria Cristina. Té com a eix temàtic l'agermanament entre els pobles, i és una creació original per a la ciutat de Barcelona de la companyia francesa Gruope F, sota la direcció de Christophe Berthonneau. Es tracta d'un espectacle creat per a Barcelona que comptarà amb pirotècnia, música i 200 drons. En aquest cas, el pressupost és de 480.000 euros.

Els Reis d'Orient arribaran a Barcelona el dia 5 de gener a les 16:00 hores a bord del Pailebot Santa Eulàlia, que els aproparà fins al Portal de la Pau, des d'on faran un nou recorregut pels carrers de la ciutat amb carrosses noves, ja que les obres a la via Laietana han obligat a canviar-lo i no passarà pel centre de la ciutat, sinó que anirà pel Paral·lel. El pressupost és de 860.000 euros.