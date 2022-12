Els mercats i fires d'aquest Nadal a Catalunya

Desembre ja ha arribat i, amb els advents ja encetats i les festes a tocar, les ganes de celebrar Nadal estan més presents que mai. En aquesta tònica, el sector comercial no s'ha fet pregar i els mercats i fires nadalencs ja omplen Catalunya. Des de Barcelona fins a Cervera, aquest mes no faltaran les parades de tions, llums ni decoracions pels arbres o pels pessebres.

A fi que pugueu gaudir al màxim dels mercats i fires que tindran lloc aquest Nadal a Catalunya, avui us en portem un llistat d'alguns dels més destacats:



Fira de Santa Llúcia (Barcelona)

La primera de la llista no podia ser una altra que la fira nadalenca més famosa i antiga de Catalunya. Enguany, la Fira de Santa Llúcia torna a omplir d'esperit nadalenc l'avinguda de la Catedral de Barcelona fins al 23 de desembre per 236è any consecutiu.

Com sempre, la fira gira al voltant del món del pessebre i de les tradicions nadalenques. Té 192 parades dedicades exclusivament a articles de l'època, des de caganers fins a pessebres, tot passant per tions i arbres de Nadal. A més, té 30 espais destinats a articles de regal, com complements tèxtils, ceràmica, joieria i bijuteria.

També a la capital catalana, en concret al Moll de la Fusta al Port Vell, s'instal·la fins al 6 de gener una altra fira. En aquesta es podrà gaudir del clàssic mercat de comerç i gastronomia, una roda de fira, un espectacle lluminós cada dia a les 17.30h i la nova pista de gel sintètic.



Un mercat nadalenc tradicional (Girona)

Fins al 5 de gener hi haurà Mercat de Nadal de Girona a la plaça de la Independència. Com sempre, allà s'hi podran trobar tota mena d'articles típics nadalencs, sobretot productes locals i artesanals: des de figures pel pessebre i joguines de fusta fins embotits, dolços i torrons, tot passant per objectes de ceràmica, vidre i fusta, i joieria. També es podran comprar productes ornamentals, com avets, tions, llums i guarniments.

Fira de Nadal a la Rambla Nova (Tarragona)

La Fira de Nadal de Tarragona, la tradicional fira nadalenca que se celebra des de fa dècades, torna enguany al tram central de la Rambla Nova. Fins al 23 de desembre, comptarà amb una dotzena de parades on es podran trobar els articles nadalencs més tradicionals, com pessebres, figures, verd i artesania. Tanmateix, les festivitats no s'acaben aquí, ja que la ciutat també disposarà d'un centenar d'activitats fins al 8 de gener.



Nadal amb Antoni Gaudí (Reus)

Reus (Baix Camp) també tindrà el seu propi Mercat de Nadal. Fins al 22 de desembre es trobarà obert de 10h a 21h a la plaça del Mercadal. De fet, aquesta plaça tornarà a ser el centre emblemàtic de l'expressió nadalenca de la ciutat.

Entre les activitats planificades durant el mes es troba un espectacle de llums i música diari, un carrusel i diversos espectacles itinerants al centre ciutat. I no faltarà el Conte de Nadal, que enguany protagonitza el petit Antoni Gaudí, seguint així amb tradició d'incloure la figura de l'arquitecte al Nadal reusenc.

Fira d'Artesans de Nadal (Vic)

Les voltes de la Plaça Major de Vic (Osona) tornaran a acollir la Fira d'Artesans de Nadal. A partir del 8 de desembre i fins al 4 de gener –amb una petita aturada entre el 24 i l'1 de gener–, la Fira comptarà amb més de 30 expositors que comercialitzen peces elaborades de forma artesanal. S'hi podran trobar productes molt diversos com encens i espelmes, roba i complements, pintura artística, titelles, joieria, vidre, peces de fusta, cuir i ceràmica.

Nadal amb brou (Caldes de Montbui)

Fent un salt a un ambient més casolà, la plaça de la Font del Lleó de Caldes de Montbui (Vallès Oriental) s'omple d'activitats entre el 2 a l'11 de desembre en la 36a edició del Mercat de Nadal. Durant aquests 10 dies, un centenar de parades i casetes de fusta oferiran diversos productes nadalencs, d'alimentació, brocanteria i antiguitats.

I no faltarà una de les activitats més populars: la cocció de brou amb aigua termal. L'olla més gran de Catalunya, amb capacitat per 1.600 litres de caldo, tornarà a bullir per elaborar el tradicional brou termal, amb degustacions de carn d'olla i llegums cuites amb l'aigua termal. Es preveu repartir entre els assistents 30.000 racions de brou termal, 2.000 racions de llenties i 4.000 racions de carn d'olla, unes quantitats superiors a les assolides l'any passat.

Fira de l'avet (Espinelves)

Fins a l'11 de desembre, Espinelves (Osona) es converteix en el centre de les mirades per a tots aquells que volen endur-se un avet per guarnir a casa, amb desenes de paradetes d'artesania i alimentació. També es podrà gaudir de tallers de màgia i de tions, així com activitats de decoració de galetes i tir amb arc.



Mercats itineraris (Cervera)

Per la seva banda, Cervera (Segarra) ofereix un Nadal amb mercats de Nadal que es van movent i que inclouran diverses parades i activitats nadalenques. Tindran lloc el 10, el 17 i el 23 de desembre, i s'organitzaran a la Plaça Major, al carrer Guinedilda, al carrer Combat i a la Plaça Santa Anna, respectivament.

El 'Festimarket Golden Christmas' (Sant Gregori)

Finalment, fins al 18 de desembre se celebra la segona edició del Golden Christmas, un festimarket ubicat en un mirador al cim de Sant Gregori, des d'on es pot veure el mar i tota la ciutat de Girona. El Golden Christmas, més enllà de ser un simple mercat de Nadal, és un festival amb diferents parades d'artesania, moda, objectes de Nadal, tallers infantils i foodtrucks, i on hi haurà concerts i espectacles diversos.