Collboni fitxa l'exregidora d'ERC Maria Buhigas com a arquitecta en cap

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha nomenat l'exregidora d'ERC Maria Buhigas com a arquitecta en cap de la ciutat i ha recuperat la figura d'enginyer en cap -que havia existit en l'etapa Clos-, que ocuparà Oriol Altisench. Collboni ha anunciat els nous nomenaments després que s'hagi celebrat la primera reunió de la Comissió de Govern.

L'alcalde s'ha mostrat convençut que s'obrirà una nova etapa per fer "el millor urbanisme barceloní", que serà "ambiciós, de progrés social i econòmic". Preguntat pels Comuns i de cara a l'estructura més política del govern, que es preveu anunciar la setmana vinent, Collboni ha deixat la porta oberta a integrar membres d'altres partits al cartipàs: "El nostre partit es diu Barcelona".

Buhigas, que es convertirà en la primera dona arquitecta en cap de la història democràtica de la capital, relleva Xavier Matilla, antic líder de Terrassa en Comú que va ser nomenat pel càrrec per Ada Colau a l'inici de l'anterior mandat.

De 52 anys, Buhigas va ser regidora del grup municipal d'ERC entre el 2019 i el 2020, com a independent, però en la seva trajectòria professional com a arquitecta ha treballat en projectes de les alcaldies de Joan Clos, Jordi Hereu, Xavier Trias i Ada Colau. També ha participat en la redacció del Pla director metropolità, aprovat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i del 1999 al 2013 va formar part de l'equip de l'Agència Barcelona Regional.