Collboni pren possessió com a alcalde de Barcelona entre forts retrets de Trias i Maragall a Colau pel vot amb el PP

Jaume Collboni ha pres possessió com a alcalde de Barcelona en un gir d'última hora. Poc abans de l'inici del ple constitutiu del Govern municipal, Ada Colau ha anunciat la decisió de Barcelona en Comú de sumar els seus vots als del PSC. El socialista també ha rebut el suport de Daniel Sirera i del PP, obtenint, així, 23 dels 41 vots del ple i aconseguint la majoria absoluta necessària per a desbancar a Trias.

Aquest diumenge, l'ambient de forta tensió en el majestuós Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona s'ha pogut tallar amb un ganivet des del primer minut fins a l'últim. La sessió ha començat amb un Trias i un Maragall decaiguts, un Collboni de cap alt i una Colau visiblement incòmoda. El PSC ha recuperat l'alcaldia de la capital catalana 12 anys més tard, una alcaldia que van mantenir ininterrompudament des de l'inici de la democràcia fins al 2011.



Entre retrets i promeses

Amb una banda sonora que mesclava aplaudiments i esbroncades, el líder del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, ha acceptat la vara d'alcalde i ha assenyalat que ho fa "des de la humilitat d'assumir el repte més gran" de la seva vida i ha afegit que "des del punt de vista democràtic és legítim i ha de respectar-se". Ja investit com a nou batlle, ha considerat el càrrec "l'honor més gran" i ha promès ser "alcalde de tots".

Barcelona en Comú ha promès quedar-se a l'oposició

"La meva voluntat és honesta i irrefutable", ha assegurat després d'aconseguir el vot del PSC, els comuns i el PP i desbancar així la llista més votada, la de l'exalcalde Xavier Trias. Collboni ha dit tenir "plena consciència dels suports que ho han fet possible" i que aboquen, de moment, a un govern en minoria, ja que BComú s'ha compromès a quedar-se en l'oposició.

El nou alcalde socialista ha situat l'habitatge com a "gran prioritat d'aquest mandat" i ha anunciat que Barcelona serà "la primera ciutat" que desplegarà la nova llei estatal que el regula.

PP, Barcelona en Comú i el PSC durant el ple d'investidura a l'Ajuntament de Barcelona. — Victòria Rovira / ACN

En el seu discurs, Ada Colau ha justificat el cop de timó com "una aposta pel mal menor" que serveix per a "enfrontar el model de Trias". "Ho hem fet sense entusiasme", ha dit, i ha afegit que són un "regal enverinat" perquè van directes a l'oposició després de rebutjar el pacte secret de coalició que li va oferir Collboni amb el PP.

Maragall: "Estan equivocats i el temps ho demostrarà"

Trias i Maragall, per la seva part, han expressat la seva gran insatisfacció i han carregat contra Colau. El líder de Junts ha indicat que "l'operació que s'ha produït avui no ha estat cap casualitat" i que, igual que el que va passar amb Valls, "han tret l'alcaldia a qui se la mereixia". "Estan fent un mal favor a la ciutat i al país. […] S'equivoquen tant que des que he arribat no s'han atrevit a mirar-me a la cara. Estan equivocats i el temps ho demostrarà", ha sentenciat.

En la mateixa línia, el líder republicà ha apuntat que estaven presenciant "l'espectacle del poder per sobre de qualsevol democràcia majoritària" i ha afegit que "les decisions que s'han pres allunyen a la ciutadania de les institucions". Segons Maragall, el govern no ho tindrà fàcil, però no només per l'oposició que rebran a l'ajuntament, sinó perquè serà "la ciutadania qui li faci l'oposició".

Finalment, Daniel Sirera ha indicat que ha fet costat a "un alcalde que no és separatista", que "estima a Barcelona" i que "s'ha compromès a treballar amb ells" perquè Barcelona torni a brillar. També ha subratllat que "Colau és història" i que ells seran la "garantia de moderació".