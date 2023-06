Els comuns votaran finalment a Collboni i el socialista serà alcalde de Barcelona amb el suport del PP

El grup municipal electe de Barcelona en Comú, amb el vistiplau de la Coordinadora de la formació i després de molt de debat, ha decidit aquest migdia que els seus regidors i regidores donaran el vot al candidat del PSC, Jaume Collboni, al ple de l'Ajuntament de Barcelona que investigarà avui l'alcalde de la ciutat. Així han encapçalat els comuns el comunicat amb què feien públic el seu suport al candidat socialista. Segons la formació, "la decisió s'ha pres en coherència amb la necessitat d'evitar un govern de Junts que estengui catifes vermelles als lobbies i als sectors favorables a les polítiques de la dreta".

"La decisió s'ha pres en coherència amb la necessitat d'evitar un govern de Junts"

Aquesta maniobra d'última hora donaria l'alcaldia de Barcelona al candidat socialista en detriment del guanyador de les eleccions, Xavier Trias, que ja havia tancat un acord de Govern amb Esquerra Republicana. Quan ja semblava que la tornada de Trias a l'alcaldia era inevitable, a una hora del ple de constitució de l'Ajuntament de Barcelona, ha saltat la sorpresa i el tauler polític ha canviat les peces.

Els vets entre comuns i el PP per investir el candidat socialista, Jaume Collboni, que semblaven fer impossible l'operació han estat superats i els comuns finalment han fet un pas endavant per votar Collboni com li reivindicaven els socialistes. Segons fonts dels comuns, la pressió de Yolanda Díaz, alhora fortament pressionada des de les més altes instàncies del PSOE, també haurien influït en la decisió.

BComú ha volgut assenyalar en un comunicat que aquesta decisió "s'ha pres sense cap pacte previ amb el PSC i ni en cap cas amb el PP". Així mateix, la formació anuncia que "no entraran al govern en minoria del PSC i que la seva opció és fer una oposició clara i sense ambigüitats". Aquesta era una condició principal del PP per donar també els vots necessaris a Collboni amb l'objectiu d'evitar que Barcelona quedés en mans dels partits independentistes. Amb això es poden donar per fets els vots dels 4 regidors populars que amb els 10 del PSC i els 9 de Barcelona en Comú sumaran per sobre de la majoria absoluta fixada en 21 vots.

La formació dels comuns lamenta que el PSC "no hagi fet cap moviment per assolir un acord entre les forces d'esquerres", i es disposi a tenir l'alcaldia amb una minoria precària de només 10 regidors. Tot i això, BComú espera que "aquest exercici de generositat i responsabilitat amb una ciutat majoritàriament progressista, serveixi en el futur per aconseguir un acord entre BComú, PSC i ERC, l'única garantia d'un govern fort que tiri endavant les polítiques públiques que Barcelona necessita".

Barcelona en Comú assegura que només formarà part d'un Govern a la ciutat de Barcelona "si pot sumar amb les altres dues forces progressistes, i des de l'oposició farà tot allò necessari per aconseguir-ho".