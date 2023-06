Els comuns rebutgen la maniobra de Collboni per l'alcaldia de Barcelona amb el PP  i Trias ultima l'acord amb ERC

Malgrat la darrera crida del candidat socialista a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, perquè els comuns i el PP li donin els vots necessaris per assolir el comandament de la ciutat, tot sembla indicar que finalment Xavier Trias tornarà a ser alcalde aquest dissabte i que governarà en minoria amb Esquerra Republicana. I és que el candidat número 2 de la llista de Barcelona en Comú, Jordi Martí, ha insistit aquesta tarda en que la formació no farà "cap tipus d'acord que impliqui el PP". Martí ha deixat clar davant dels mitjans de comunicació que "cada dia que passa i que el PP pacta amb Vox es confirma que no hi tenim res a fer", ha destacat.

El tinent d'alcalde en funcions s'ha mostrat sorprès que el candidat socialista, Jaume Collboni, hagi insistit en que els Comuns "li regalem els vots", després de 10 dies de negar-se a seure a una taula, ha dit. Segons les seves paraules el candidat socialista no ha fet cap intent de formar un govern d'esquerres.



En aquest sentit, Martí ha dit que BComú continua amb la mà estesa per fer un govern progressista: "Demà a qualsevol hora del matí, de la tarda, o del vespre, es pot fer una reunió per començar a discutir un acord d'esquerres que permeti governar 4 anys".

L'acord entre Junts i ERC, gairebé tancat

Per l'altra banda les converses entre Junts i Esquerra avancen i els dos partits ultimen un acord de Govern si finalment Xavier Trias és nomenat alcalde de Barcelona. Segons El Nacional, l'acord estaria fet, però fonts dels dos partits asseguren que encara queden qüestions per tancar però admeten que la negociació "avança be". Segons El Nacional, l'acord garantiria a Trias l'alcaldia de la capital catalana mentre que Maragall se situaria com a primer tinent d'alcalde, en un repartiment del cartipàs que reservaria quatre tinences d'alcaldia per a Junts i dues per a Esquerra.