Collboni demana el vot als comuns per ser alcalde amb un govern de progrés

El candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha llançat un missatge explícit al PP, a qui insta a donar-li suport per no entregar la ciutat a Xavier Trias i l'independentisme: "Qui no voti el candidat del PSC està permetent que el de Junts sigui alcalde", ha afirmat.



"Formaré govern amb els comuns"

A 48 hores del ple on es constituirà el govern municipal pels propers quatre anys, Collboni ha reclamat també als comuns que votin a favor seu: "Formaré govern amb els comuns, i els hi demano que estiguin a l'alçada, igual que nosaltres ho vam estar el 2015 i el 2019", ha recordat.

En un acte a la seu del partit, l'alcaldable ha remarcat que "la prioritat és posar els interessos de Barcelona per davant de tot" i s'ha referit al missatge que va llançar la nit electoral, quan va afirmar que Barcelona havia votat canvi i també progrés.

La negativa d'ERC allunya el tripartit

La negativa d'ERC a donar suport a un tripartit amb PSC i comuns, i el posterior acostament dels republicans a Junts, ha provocat que durant dies l'opció més previsible fos l'alcaldia de Trias, un escenari impulsat també per l'avançament de les eleccions generals.

El PSC ho planteja com una dicotomia entre Trias i Collboni

Tanmateix, en els últims dies el PSC ha redoblat la pressió sobre el PP per impedir un "front independentista" a la capital i planteja la investidura com una dicotomia entre Trias i Collboni. El PP no descarta cap opció, però el cap de llista, Daniel Sirera, no vol repetir una nova operació Valls que acabi amb un govern progressista.

Política de blocs

Si el govern Junts-ERC es confirmés, "a Barcelona hi hauria un govern incapaç de governar, que tornaria a una pantalla passada, a la política de blocs", ha criticat el candidat socialista. És per això que ha demanat el vot a les altres formacions del ple, excloent Vox.



Però tot i que no l'ha mencionat directament, l'única força que queda és el PP. Amb 4 regidors, juntament amb els del PSC (10) i comuns (9) superen la majoria, situada en els 21. Junts en té 11 i amb ERC en suma 16.



"L'opció és un alcalde de Junts amb minoria o un alcalde del PSC amb capacitat d'articular majories que facin governable la ciutat. No hi ha una altra alternativa viable a l'Ajuntament", ha reblat.