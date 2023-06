Colau proposa partir-se l'alcaldia amb Maragall i Collboni

Falten tot just quatre dies per a la constitució dels ajuntaments sorgits de les eleccions municipals del 28 de maig i la situació encara no està clara a la capital, Barcelona. Si més no, l'alcaldessa en funcions i cap de llista de BComú, Ada Colau, manté el pols per evitar el retorn al govern municipal de Xavier Trias i segueix buscant un acord amb PSC i ERC que faci possible una aliança alternativa que sumi la majoria absoluta. Així, aquest dimarts Colau ha proposat directament partir-se l'alcaldia amb Ernest Maragall (ERC) i Jaume Collboni (PSC) per crear un "govern fort" que promogui "polítiques progressistes" a la ciutat.

Ho ha dit en una entrevista al programa Cafè d'Idees, de TVE, en què ha afirmat que ja ha plantejat la possibilitat a ERC i el PSC i que tot i que els líders d'ambdues formacions han expressat "recances i desconfiances mútues", també s'han mostrat "disposats a parlar-ne". En concret, Colau ha detallat que Maragall podria ocupar l'alcaldia el primer any de mandat, mentre que els tres següents es repartirien a parts iguals entre els Comuns i el PSC. ERC, però, nega haver rebut cap proposta formal.

Colau ha recordat que els tres partits tenen molts punts en comú en els seus programes i que en els darrers quatre anys s'han entès en moltes ocasions. Ha defensat que aquesta seria una "forma pragmàtica, realista i viable" per evitar que governin les polítiques "neoliberals" de Xavier Trias.

La líder de BComú ha reconegut la seva derrota en les eleccions del passat 28-M però ha advertit que va ser "molt ajustada" i "digna". Ha assegurat que en els darrers dies s'han mantingut converses molt diverses per buscar el millor govern possible per a la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, ha recordat que amb els 11 regidors que va obtenir Xavier Trias "és impossible poder governar la ciutat en solitari".

Així, ha remarcat que cal buscar pactes i ha advertit que la proposta "més amplia i sòlida" és la que resulta de la suma dels comuns, ERC i el PSC. "Sumem 24 regidors" i ha considerat que "els votants d'esquerres no entendrien que no s'arribés a un acord en aquest sentit".

Després de llançar la proposta de compartir l'alcaldia amb PSC i ERC, ha manifestat que no seria complicat entendre's perquè els tres partits comparteixen molts punts en comú als seus programes, i també perquè en els darrers quatre anys han forjat acords per tirar endavant els principals projectes de ciutat. Preguntada sobre la idoneïtat que Barcelona tingui tres alcaldes en quatre anys, ha defensat que l'alternativa passa per "tenir un alcalde de dretes amb un govern en minoria que pot col·lapsar". Ha reconegut que aquesta fórmula no és habitual, però ha demanat al PSC i ERC "fer un exercici de maduresa" i "un esforç".



Pel que fa a la possibilitat que els comuns puguin donar suport a Collboni a la investidura, ha remarcat que no està sobre la taula perquè pel que s'està treballant no és per tancar la investidura, sinó per fer un "govern estable" per a la capital catalana. A més, ha indicat que en un context com l'estatal en què la dreta i l'extrema dreta estan avançant, cal que Barcelona segueixi mantenint-se com "un far de polítiques progressistes".

ERC no ha rebut cap proposta

ERC assegura que Colau no ha fet arribar cap proposta formal a Ernest Maragall per partir-se l'alcaldia amb ella i Jaume Collboni al llarg del mandat. Segons informa l'ACN citant fonts republicanes, la proposta que Colau ha explicat no s'ha traslladat a Maragall, com ella ha afirmat. De fet, asseguren que la darrera reunió entre Colau i Maragall va ser la presa de contacte que van tenir el 31 de maig passat poc després de les eleccions. Les mateixes fonts indiquen que repartir-se l'alcaldia no s'ha plantejat com una proposta "real" per part dels comuns però, a més a més, assenyalen que tampoc està "consensuada" amb el PSC.