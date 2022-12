Els millors Mercats de Nadal de Barcelona 

Des de finals de novembre, les llums de Nadal guarneixen Barcelona i porten la ciutat a l'ambient més nadalenc possible. En les pròximes setmanes, els seus carrers i places brillaran més per donar la benvinguda a les festes i incentivar el comerç i les compres.



També ho faran els mercats i fires de Nadal, que un any més, des de diversos indrets de Barcelona, oferiran tota manera productes i activitats relacionats amb aquestes dates tan especials per a molts. La Fira de Santa Llúcia és la més reconeguda, però actualment trobem tant propostes tradicionals com altres fires més noves amb una oferta més variada i diversa.

Fira de Santa Llúcia

Fins al dia 23 de desembre als voltants de la Catedral de Barcelona



Sens dubte, la insígnia dels mercats de Nadal de la ciutat de Barcelona, gràcies a la seva antiguitat com a fira de pesebres i ornamentació nadalenca. La Fira de Santa Llúcia és la fira relacionada amb les festes més antiga de Catalunya. I és que, des de 1786, amb la d'aquest any s'haurà celebrat 236 vegades.



Hi podem trobar essencialment productes de tota mena relacionats amb les festes nadalenques, especialment els més tradicionals. Enguany hi haurà 192 parades distribuïdes en passadissos més amples, i l’ambientació d’una quinzena d'arbres de Nadal il·luminats, segons detalla l'Ajuntament de Barcelona. Les parades s'agrupen en sectors d'artesans: pessebres i figures, verd i vegetació, artesania i simbombes.

Fira de Nadal a la Sagrada Família

Fins el 23 de desembre a la Plaça Sagrada Família



La Fira de Nadal de la Sagrada Família segueix gaudint també d'un bona popularitat en els darrers anys, essent el mercat nadalenc amb més tradició a la zona de l'Eixample de Barcelona. Ubicada a la plaça de la Sagrada Família, va néixer als anys seixanta.

Hi trobem parades d'avets de Nadal i guarniments, pessebres i figures, i regals. I també productes alimentaris artesans com torrons, formatges i embotits. En concret, les parades s'agrupen en sector verd, sector de pessebres, sector d'alimentació i sector de regals.

Fira de Reis de la Gran Via

Del 16 de desembre al 6 de gener a Gran Via, entre Rocafort i Muntaner



Un altre dels clàssics és la Fira de Reis de la Gran Via, ubicada a les voreres laterals de la Gran Via de les Corts Catalanes, entre els carrers Muntaner i Rocafort. En aquesta fira hi trobarem parades de joguines, regals, artesania i xurreries. En concret, 140 paradetes en una fira amb 60 anys de tradició, que també oferirà activitat diverses al llarg de totes les setmanes que estarà oberta.

Nadal al Poble

Del 3 a l'11 de desembre, el dies 17 i 18 i del 22 al 29 (exceptuant el 25) del mateix mes i del 2 al 8 de gener al Poble Espanyol de Barcelona



El Poble Espanyol busca també ser un escenari ideal per rebre Nadal amb els més petits. Hi trobarem més de 20 decoracions i il·luminació pels carrers del Poble. També hi haurà la Casa del Pare Noel i dels Reis d'Orient, concerts Rock&Kids, pessebres vivents i espectacles de màgia, circ i música.

Nadal al Port

Del 5 de desembre al 6 de gener al Moll de la Fusta



Una altra alternativa és Nadal al Port, el mercat nadalenc al Moll de la Fusta de Barcelona. 30 dies d'activitats per dinamitzar el comerç i el teixit social d'una de les zones més concorregudes de la ciutat, en la que serà la seva tercera edició. Més de 500 persones, entre estudiants de música i artistes emergents, perfils semiprofessionals i participants de projectes socials han omplert l'escenari de Nadal al Port en les edicions prèvies.

Barcelona ofereix diversitat de fires i mercats nadalencs. — Ajuntament de Barcelona

Festivalet

17 i 18 de desembre a la Fabra i Coats - Fàbrica de Creació



En aquest cas, es tracta d'una fira que se celebra només durant dos dies: el 17 i 18 de desembre de 2022. En la seva quinzena edició, el Festivalet ofereix propostes de disseny i artesania contemporània, sent una bona edició per a trobar regals ideals. Tindrà una zona exterior de gastronomia on podràs esmorzar, fer el vermut, menjar i berenar, menjar local i casolà.

Mercat Gòtic

Del 27 al 31 de desembre a l'Av. plaça de la Catedral



Amb 40 anys d'història, el Mercat Gòtic és un dels mercats tradicionals especialitzat en les antiguitats, el col·leccionisme i els objectes insòlits consolidats a la ciutat de Barcelona, que se celebra en diversos moments de l'any. Hi trobarem prop d'una trentena de parades durant els dies que estarà oberta aquestes festes nadalenques.

8a Fira de Consum Responsable i d’Economia Social i Solidària

Del 16 al 30 de desembre (excepte el 25 i 26) a la plaça de Catalunya



A la 8a Fira de Consum Responsable i d'Economia Social i Solidària hi trobarem casetes amb empreses o organitzacions i projectes de l'economia social i solidària (ESS) i del consum responsable de Barcelona. Oferiran un ampli ventall d'artesania, roba i altres complements tèxtils, cultura, llibres, alimentació envasada, cosmètica, joguines i altres productes de petit regal.

La Fira de Consum Responsable i d’Economia Social i Solidària. — Ajuntament de Barcelona

Després dels anys de mesures derivades de la Covid-19, es tornaran a celebrar tallers, formacions i altres activitats culturals. També hi haurà els espais de degustació amb la carpa d'alimentació. La fira està organitzada pel Departament i la Direcció de Serveis d'Economia Social i Solidària i Alimentació Sostenible de l'Ajuntament de Barcelona.