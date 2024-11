Set propostes per descobrir el patrimoni històric, cultural i natural del Solsonès

El Solsonès és una de les comarques de la Catalunya Central que reivindiquen el seu paper com a centre del país. És coneguda com la "comarca de les mil masies", per la seva gran quantitat de cases de pagès, moltes d'elles construïdes entre els segles XV i XVIII, que doten el paisatge d'un encant particular i el connecten amb la història rural del país. Però sí per una cosa destaca la comarca és pel ric patrimoni natural, històric i cultural, amb la capital Solsona i el barroc com a caps de cartell, però hi tenim molt més que això.

La comarca s'estén entre la Depressió Central i a la falda del Prepirineu, amb paisatges frondosos, rius i rierols, i destaca per la seva tranquil·litat i l'entorn ideal per viure sense presses. Els seus boscos i terres de cultiu són perfectes per practicar senderisme, ciclisme i altres esports, alhora que permeten explorar el patrimoni romànic, gòtic, barroc i modernista, així com vestigis de l'època neolítica. En aquesta ocasió, us acostem set idees per descobrir el Solsonès a través del seu ric patrimoni cultural i natural.

Catedral de Solsona

La catedral de Solsona és l'església principal del bisbat, i un referent d'arquitectura gòtica catalana, amb capelles i retaules medievals d'una gran bellesa. El conjunt catedralici va més enllà de l'àmbit religiós, i destaca pel seu interès cultural i artístic. La col·legiata de Santa Maria de Solsona va ser una de les canòniques importants de Catalunya.

De la primitiva església romànica (1070-1163) encara se'n conserven notables testimonis com els tres absis, el campanar, el claustre, el celler i el menjador dels canonges, que és l'actual sala dels Sants Màrtirs, detalla el lloc web turístic. La catedral actual és d'estil gòtic, començada a finals del segle XIII i acabada al segle XVII, i hi trobem diversos elements que fan valdre la pena la visita.

Museu de Solsona Diocesà i Comarcal

Al costat de la catedral trobem l'ara anomenat Museu de Solsona Diocesà i Comarcal, que conserva peces d'art religiós, arqueologia i etnologia que exploren la història del Solsonès. Ubicat a l'interior del Palau Episcopal, és una de les autèntiques joies de la corona de la comarca, i conté col·leccions de patrimoni historicoartístic pluridisciplinaris. Es tracta de patrimoni de les comarques que integren el Bisbat de Solsona, i que té una història que arranca l'any 1896.

Com és habitual, està repartit en diverses sales: unes dedicades a la prehistòria, i altres a importants col·leccions del romànic, del gòtic, del renaixement i del barroc. Una altra també amb escultures de sal procedents de les mines de Cardona., i també hi podem veure exposicions temporals. És especialment recomanada la visita guiada per conèixer els detalls d'una exposició permanent que va de la prehistòria fins a l'època moderna. Es tracta de visites fetes amb tècnics del museu que es poden adaptar al temps i interessos dels visitants.

El conjunt monumental d'Olius

I si parlem de patrimoni no podem no parlar del conjunt monumental d'Olius, amb l'església de Sant Esteve d'Olius, un exemplar del romànic llombard consagrat l'any 1079 a petició del comte d'Urgell i dels habitants del lloc. Aquesta església del segle XI és coneguda pel campanar, l'altar i especialment per la seva cripta singular, així com un entorn ple d'encant. El cementiri modernista és un altre punt d'interès per la seva arquitectura.

La cripta es una de les més valorades de l'art romànic mundial, formant un particular "espai rectangular amb sis columnes (totes diferents) que s'obren en forma de palmera; aguanten arcs de mig punt i voltes d'aresta, i donen a l'estança una bellesa extraordinària", indica el lloc web turístic de la comarca. A l'entorn de l'església també es poden visitar unes sitges ibèriques d'uns tres-cents anys abans de Crist.

Cementiri modernista i església romànica. — El Solsonès - Turisme Solsonès

Castell de Besora

Situat a la Vall de Lord entre Navès i la serra de Busa, el Castell de Besora ofereix unes vistes panoràmiques impressionants. És un lloc ideal per endinsar-nos en la història medieval i la funció estratègica del castell en la defensa de la regió. Actualment, és una masia de propietat particular, però el podem gaudir des de l'exterior, i aprofitar per fer les rutes que passen pel seu voltant.

Documentat el 982, estava format per tres cossos allargats avui convertits en masia, i fou un dels castells de la frontera cristiana en l'ocupació musulmana, segons detalla el lloc web de l'Ajuntament de Navès. A finals del segle IX, Guifré el Pelós va establir posicions a Cardona, a Osona, al Berguedà i a la Vall de Lord. La frontera del comtat passava al nord de Solsona segurament per terme de Besora.

Santuari del Miracle

El Santuari del Miracle és un dels més emblemàtics del territori, del qual en cal destacar l'altar barroc, així com el mateix monestir i l'espai natural que l'envolta. De forta devoció mariana, l'església actual data del segle XVII. Segons tracta d'un conjunt format, a part de l'església esmentada, per la Casa Gran, datada del segle XVI i antic alberg per acollir els pelegrins; la casa d'espiritualitat que acull aquelles persones que volen trobar un ambient de pau i pregària; les cel·les i el monestir benedictí que és atès per monjos procedents de Montserrat des del 1901.

El més destacat de tot el conjunt és el retaule barroc del segle XVIII situat l'interior de l'església, obra de Carles Morató i el daurador Antoni Bordons. Actualment, al Santuari del Miracle també t'ofereix diferents activitats per complementar la teva visita, com una visita guiada al Santuari o visites guiades al celler i a la formatgeria del Santuari del Miracle.

Ruta de les Fonts del Solsonès

En aquesta comarca podem conèixer l'arquitectura rural a través de les fonts i construccions de pedra seca. Aquesta és una proposta per descobrir el patrimoni etnològic i el valor de l'aigua en aquesta comarca amb gran tradició agrícola i ramadera. En aquest cas, us adjuntem aquesta proposta de la Ruta de les Fonts del Solsonès de Wikiloc que fa Ara Lleida, el Patronat de Turisme de les Terres de Lleida.

Transcorre al voltant de Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la vall del riu Cardener, en un paisatge fantàstic sota la falda del massís del Port del Comte al nord-oest, segons detallen els autors. Es tracta d'un recorregut circular d'uns 12 km de istància, amb més de 900 m de desnivell positiu i una dificultat tècnica moderada.



Powered by Wikiloc

La Vall d'Ora

El Solsonès no seria el mateix sense el particular paisatge de la Vall d'Ora o Valldora. El riu Aiguadora marca l'entorn des dels peus dels cingles de Busa, en un territori que s'ubica dins del terme municipal de Navès. L'indret particular es va desenvolupar entorn del magnífic monestir romànic de Sant Pere de Graudescales, del segle X. Es tracta de paratges on sembla que no ha passat el temps, amb una dispersió important de masies que respecten l'essència del paisatge de la vall i l'esperit d'autosuficiència.

Podem visitar el pont medieval de pedra que passa per sobre del riu Aigua d'Ora. Envoltat de paisatge de muntanya, és ideal per combinar història amb una passejada per la natura. També podrem entrar a l'antiga escola i descobrir els oficis. A l'Ecomuseu de la Vall d'Ora es pot conèixer tota una forma de viure diferent visitant la serradora i els molins de Ca l'Ambròs i de Cal Guirre.