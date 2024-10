Una setantena d'activistes protesten a les portes de l'Aviation Week per la participació d'Israel

Una setantena d'activistes han protestat aquest dimecres contra l'Aviation Week, una fira del mercat aeronàutic que té lloc al recinte de Gran Via, amb presència d'empreses israelianes. Han estat convocats per una desena d'entitats i plataformes ecologistes i en suport de Palestina, entre les quals ZeroPort, Prou Complicitat amb Israel, Centre Delàs, Ecologistes en Acció, EndFossil i Rebel·lió o Extinció.

Protesten per la participació d'empreses públiques i privades, israelianes i internacionals "que s'estan lucrant amb l'actual situació de genocidi i ecocidi a la Franja de Gaza". Segons argumenten, la setmana de l'aviació MRO també "contribueix a la promoció de la contaminació i l'escalfament global, la hiperturistització de les nostres ciutats i, també, del genocidi".

La regidora de Barcelona en Comú Jess González ha titllat de "profund error" que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona permetin la "macabra" celebració de l'Aviation Week a la Fira i ha acusat les administracions de "posar la catifa vermella" a empreses militars que es lucren del genocidi a la Franja de Gaza.

🔴Hem desplegat una catifa vermella per rebre a l'@AviationWeek a BCN.



📢No s'equivoquin, el vermell és de la sang i mort que les empreses que hi participen en són còmplices!!



Però nosaltres, recordem totes les persones assassinades pel genocidi🇵🇸🇱🇧#NoAviationWeek pic.twitter.com/eJZTC0DZ3k — ProuComplicitat #AturemElGenocidi (@proucomplicitat) October 23, 2024

La campanya No Aviation Week, amb el suport d'un centenar d'organitzacions, assenyala aquesta fira per "destruir el planeta" i "promoure el genocidi" del poble palestí. "És un esdeveniment del foment del sector aeronàutic i hi participen empreses vinculades amb la indústria militar i el genocidi a Gaza", ha dit Clàudia Custodio, portaveu de la plataforma. Les entitats critiquen les administracions per no cancel·lar la fira.

El manifest impulsat per les entitats assenyala empreses com Israel Aerospace Industries (IAI), assegurant que és 100% propietat del govern israelià, "una de les majors fabricants d'armes" del país i creadora del "dron assassí Heron", amb un "paper fonamental en els atacs" contra la Franja de Gaza. També carreguen contra TAT Technologies, proveïdora de les Forces Aèries israelianes i que els darrers mesos han incrementat els seus serveis al Ministeri israelià de Defensa, així com Qualtero, que també té a l'exèrcit israelià entre els seus clients, sempre segons el text.