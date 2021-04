Una seu de Podemos a Múrcia, atacada amb material explosiu

La seu de Podemos a Cartagena (Múrcia) ha patit aquesta matinada un atac amb material explosiu, segons ha denunciat el diputat Javier Sánchez Serna. Podemos Murcia ha denunciat aquest divendres que aquest atac és el sisè que pateix i ha culpat d'aquesta acció al feixisme, al mateix temps que ha reiterat que actes com aquest no acovardiran als seus integrants.

"La ultradreta ha atacat novament la nostra seu i ja són sis vegades. En aquesta ocasió ha utilitzat gasolina amb la intenció de calar-li foc. Si el que pretenen és acovardir-nos, que sàpiguen que no ho aconseguiran. Continuem lluitant per la gent", ha assenyalat l'organització a Twitter.



L'atac ha estat recollit per les càmeres de seguretat de la seu i a les imatges apareixen els vidres amb les pintades "Fills de puta" i "No al terrorisme d'Estat", mentre una persona encén un còctel molotov i el llança contra el local provocant un petit incendi en la part exterior.

El coordinador autonòmic de Podemos a la Regió de Múrcia, Javier Sánchez Serna, ha afirmat a la mateixa xarxa social que "aquesta nit l'extrema dreta ha anat un pas més enllà i ha atacat la seu de Podemos Cartagena amb material explosiu". Ha recordat que "fa uns mesos, PP i VOX es van negar a donar suport a una declaració de condemna per l'últim atac". "Maleïts siguin els que blanquegen el feixisme cada dia", ha conclòs.



Des de l'organització local han tuitat: "Aquest atac patit per la nostra seu només pot qualificar-se de terrorisme. Llancen material inflamable i li calen foc. Aquest és el perill de continuar blanquejant la ultradreta".



El líder de la formació, Pablo Iglesias, ha compartit al seu compte de Twitter les imatges de l'atemptat i ha afirmat que "el terrorisme de carrer dels ultres no ens acovardirà. Davant dels violents i els seus blanquejadors: democràcia, llibertat d'expressió i justícia social".

Diverses formacions condemnen l'atemptat

Diversos representants polítics de diferents partits han condemnat l'atemptat. El portaveu nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha condemnat l'atac, encara que ha criticat que el partit no sempre ha condemnat els que ha patit el PP. Des del compte de Twitter de Ciutadans de Múrcia han condemnat "qualsevol tipus d'acte de violència" i ​han afegit que "en cap cas les diferències ideològiques justifiquen aquest fet ocorregut a Cartagena, que condemnem de manera rotunda". Per part seva, la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, escrivia a la seva xarxa social: "La meva rotunda condemna a aquest atac contra la seu de Podemos a Cartagena. Faig una crida als partits perquè condemnin tota forma de violència, vingui d'on vingui i la pateixi qui la pateixi. No val rebutjar només els atacs que sofreix cadascun. Cal condemnar-los tots".



També Más Madrid va sortir públicament a repudiar l'ocorregut. Per la seva part, el PSOE escrivia: "La nostra ferma condemna a l'atac dirigit contra la seu de Podemos a Cartagena. La violència MAI és el camí. Hem de continuar defensant una convivència plural basada en els valors democràtics".