Sílvia Pérez Cruz estrena 'Toda la vida, un día', la primera cançó del seu nou disc

La cantant empordanesa Sílvia Pérez Cruz ha publicat aquest divendres Toda la vida, un día, el primer avançament del seu nou disc que portarà el mateix nom i que sortirà el 21 d'abril. El nou tema està gravat a Islàndia i compta amb la col·laboració de la cantant argentina Liliana Herrero. Un arranjament de guitarra, un cor, gravat a la capella de l'Associació Cultural Mutte i un violoncel barroc acompanyen a les dues artistes.

El nou tema va néixer abans d'una trobada amb Herrero a Uruguai. "Com que no la coneixia se'm va ocórrer fer-li una cançó que finalment no li vaig ensenyar fins després de la nostra trobada. És una cançó dedicada a ella, una dona espectacular, potent, profunda, compromesa; un ésser humà dels que et canvia la vida", ha assenyalat Pérez Cruz.

Tal com va explicar la cantant a les xarxes socials, les cançons del nou disc estan ordenades en cinc moviments, cadascun identificat amb un color i que pertany a una etapa de la vida. "Aquest disc representa una vida sencera, un dia, de sol a sols, circular, un instant, una eternitat", va escriure a Twitter Pérez Cruz.

Editat i produït per Pérez Cruz i gravat en diverses ciutats del món com Buenos Aires, L'Havana, Barcelona i Madrid, el nou disc que s'estrenarà a la primavera hi col·laboren grans músics flamencs com Pepe Habichuela, Carmen Linares, Diego Carrasco i Carles Benavent, a més d'altres grans figures com Natalia Lafourcade o Salvador Sobral.

La compositora catalana va ser reconeguda l'octubre passat amb el Premi Nacional de Músiques Actuals del Ministeri de Cultura. Després de passar per grups com Las Migas, l'any 2012 va debutar en solitari amb 11 de noviembre.