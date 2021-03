Simone de Beauvoir és un "escriptor parisenc"? Les categories de la Viquipèdia, qüestionades pel gènere

La Viquipèdia en català ha fet 20 anys aquesta setmana. Va ser, ni més ni menys, la segona en posar-se en marxa, només després de l’anglesa, i ja compta amb més de 670.000 articles enciclopèdics. Tot i una intensa activitat i la qualitat del projecte, una de les assignatures pendents continua sent la igualtat de gènere. Actualment, les dones només són protagonistes del 18,7% de biografies, tot i un creixement sostingut que ha fet doblar els articles en cinc anys, passant de 15.000 a 30.000. Això és gràcies a projectes locals com Viquidones, que també busquen promoure la participació d'editores. Actualment només representen entre el 15% i el 20% del total. La qüestió del gènere ha estat present en els últims anys en el projecte col·laboratiu, que ha fet un esforç per anar avançant en aquest aspecte.

"Dones amb Categoria" considera que el 20è aniversari pot ser un bon moment per replantejar la categorització

La Viquipèdia és un projecte viu, que creix dia a dia, i té debats en el seu interior. Un dels últims, que ha tingut més ressò pel fet que ha trascendit el propi món viquipedista, gira entorn de la categorització dels articles. Actualment, totes les dones amb article a la Viquipèdia en català estan indexades sota el masculí genèric. Així, Simone de Beauvoir està categoritzada dins d’"escriptors parisencs" i "feministes francesos". Només hi ha categories femenines per professions tradicionalment feminitzades, com "llevadores", jugadores esportives, càrrecs femenins, com "emperadrius" o "abadesses" i títols nobiliaris, com "princeses atenenques" o "reines timúrides". El col·lectiu Dones amb Categoria, impulsor de la campanya homònima, denuncia en una carta oberta que això "invisibilitza" les dones i fa més difícil trobar-les a l’enciclopèdia.

Aquesta qüestió ha estat debatuda en el si del projecte diverses vegades, però sempre hi ha hagut una majoria favorable a deixar-ho tal com està, i, per tant, no crear categories en femení. Sí que hi compten les versions en altres llengües, com l’anglesa, la francesa o l’espanyola. "El 20è aniversari pot ser una bona oportunitat perquè es revisin els criteris", explica una portaveu del col·lectiu promotor a Públic. Les impulsores de la campanya consideren que es tracta d’una "anomalia" i confien que treure el debat fora del projecte li donarà un ressó que contribueixi a crear més opinions favorables per quan es torni a parlar de la qüestió al seu interior.

Les versions anglesa, francesa o espanyola sí que compten amb categories femenines

Hi ha, tanmateix, un gruix d’editors que no veuen amb bons ulls aquesta proposta. "És un debat que aixeca passions i costa arribar a un consens", explica l’editor Salvi Solà. Un dels arguments dels que hi estan en contra és que aquest canvi faria poc per la visbilització de les dones, ja que es tracta d’una qüestió més aviat tècnica i no tindria un impacte en l’experiència d’un usuari qualsevol. Solà apunta que hi podria haver alternatives, com fer llistats, que potser podrien contribuir en major mesura a la visibilitat de les dones.



Un altre dels arguments contraris és que categoritzar segons el gènere fomenta un "binarisme" que no contribueix a la igualtat de gènere. També prima el fet que recategoritzar tots els articles comportaria una magnitud de feina important. "Creiem que el fet de ser home o dona o una identitat no binària no té la importància suficient per destacar-ho", afegeix Solà. Tanmateix, la portaveu del col·lectiu Dones amb Categoria assenyala que actualment hi ha categories per ètnia o religió.

Solà apunta que el "gran problema" en qüestió de gènere ha estat i segueix sent la falta d’editores. "S’ha intentat incentivar la participació perquè qualsevol pot crear articles, i per tant [si no hi ha dones], la visió és esbiaixada". En aquest sentit, considera que "s’està intentant compensar" i aquesta és la "qüestió important". Tanmateix, assenyala que "es pot arribar a un consens diferent i es pot debatre tantes vegades com faci falta".



Dones amb Categoria lamenta, però, que a nivell pràctic els esforços que s’estan fent per ampliar el nombre d'articles sobre científiques en les viquimaratons del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, el 8 de març i d'altres "no tenen la visibilitat que tindrien si hi hagués categories específiques de dones".