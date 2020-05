Síndic de Greuges: "en l’explosió d’IQOXE es van veure afectats els drets de les persones a ser ateses en cas de catàstrofe”

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha conclòs un informe arran dels fets ocorreguts a l’empresa Indústrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE) que va provocar quatre morts i set ferits de diversa gravetat en el que emet diverses recomanacions de caràcter legal i ambiental. En l'informe que es dona a conèixer aquest divendres, es recorda que "tots els residents en el territori espanyol tenen dret a ser atesos per les administracions públiques en cas de catàstrofe" i també a tenir accés a la informació pública i a la participació, ja que al seu entendre durant els fets "es van veure afectats els drets de les persones a ser ateses en cas de catàstrofe i a ser informades dels riscos col·lectius".

En paral·lel a aquest document altres organismes continuen treballant per esclarir els fets relacionats amb l’explosió. D’aquesta manera el Jutjat d’Instrucció 1 de Tarragona continua amb una actuació que es troba sota secret de sumari, el Departament d’Empresa i Coneixement ha adjudicat "a l'empresa consultora noruega NV GNL l’elaboració d’un informe de l'explosió i les seves causes i del que s’ha de fer perquè la situació no es pugui tornar a repetir" i "Iqoxe va encarregar el seu propi informe a l'Institut Químic de Sarrià".

"Es van veure afectats els drets de les persones a ser ateses en cas de catàstrofe i a ser informades dels riscos col·lectius importants que els afecten"

L’informe conclou que en els moments posteriors a l’explosió "es van veure afectats els drets de les persones a ser ateses en cas de catàstrofe i a ser informades dels riscos col·lectius importants que els afecten". Així mateix també fa una revisió a "les mesures previstes i adoptades per fer-hi front" i posa el focus en les conductes que cal seguir a l’hora de prevenir-los. En referència a la comunicació amb la població i a la no activació de les sirenes –en considerar que els elements que van combustionar no eren tòxics– subratlla "la vigència de rebre informació i instruccions de manera àmplia, precisa i eficaç sobre les mesures de seguretat a prendre i la conducta a seguir en cas d'emergència".

De fet, exposa que l’aprovació del PLASEQTA 2020 per part de la Generalitat ara fa unes setmanes "confirma la necessitat de canvis en la gestió de les emergències químiques a Tarragona". En aquesta direcció el defensor del poble català insta al Departament d’Interior a dur a terme les actuacions previstes per l’aplicació d’aquest pla fent "un esforç especial per ajustar les accions previstes en el programa de quatre anys 2020-2023 i fer les avaluacions, les anàlisis i les revisions del pla en els terminis fixats".

"Cal revisar els protocols existents en matèria d'emergències i protecció civil i actualitzar-los"

Ribó també es fixa en l’"l'Informe final de la Taula d’avaluació i seguiment de l’accident de l’empresa IQOXE a la petroquímica del Camp de Tarragona el 14 de gener del 2020" presentat pel Govern el 4 de maig i malgrat que lamenta que "aquest informe [...] no fa cap referència a l'actuació d'ofici iniciada pel Síndic de Greuges l'endemà de l'explosió", coincideix en que "cal revisar els protocols existents en matèria d'emergències i protecció civil i actualitzar-los, i també la necessitat de dur a terme simulacres".

IQOXE té el pla d’autoprotecció de l’empresa "en tramitació"

Un dels fets que els dies posteriors a l’explosió va generar més debat van ser una sèrie de tuits publicats pel compte de Protecció Civil demanant el confinament de la població. Aquestes piulades, que la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, va descriure en la seva intervenció al Parlament de "contradictòries" després van ser esborrades i els portaveus polítics que van aparèixer als mitjans de comunicació van argumentar que s’havien publicat per un error en la coordinació. A preguntes del Síndic la mateixa direcció general reitera que "Els missatges de Twitter no van ser ordenats pel director del PLASEQCAT".

Quant a la no activació de les sirenes, l’organisme al·lega que "no es van activar les sirenes de risc químic seguint els criteris del PLASEQCAT", ja que "en els moments posteriors a l’accident no es va disposar d’informació" suficient com per establir que l’episodi complia amb les característiques pròpies de la categoria 3, que preveu "l’activació de les sirenes per alertar del confinament" i que té com a conseqüències possibles "víctimes, danys materials greus o alteracions greus del medi ambient en zones extenses a l’exterior de la instal·lació industrial".

Malgrat tot, Protecció Civil posa l’accent també en que el pla d’autoprotecció d’IQOXE es troba en l’actualitat "en tramitació". El document datat del 29 de novembre de 2019, doncs, no ha rebut encara la llum verda i les dues versions anteriors, de 2017 i 2018 respectivament van rebre un "informe tècnic desfavorable per part de la Direcció General de Protecció Civil en ambdós casos".

Un desenvolupament regit pel "ple respecte a la legalitat"

Ribó recull en el seu informe que una de les primeres conseqüències palpables després de l’accident és l’aprovació del PLASEQTA 2020 i considera que "un element que cal destacar positivament és que el PLASEQTA 2020 defineix els grups crítics de població a efectes de la zona d’alerta i les mesures previstes, i inclou expressament infants, persones d’edat avançada, persones amb malaltia cardiorespiratòria i gestants", grups que no estaven inclosos en els plans anteriors. També valora positivament el fet d’incloure "una referència a les "altres fonts d’informació per a la detecció de l’accident o incident" i de detallar les funcions del Gabinet d’Informació per tal que no es produeixin en un futur problemes de coordinació entre organismes.

Alhora també recalca que "la legislació ambiental vigent determina que els titulars de les activitats susceptibles d’afectar el medi ambient i la seguretat i la salut de les persones les han d’exercir d’acord amb diversos principis que, en essència, impliquen prendre les mesures necessàries per prevenir la insalubritat i minimitzar-ne els efectes perjudicials per a tercers, entre d’altres". Així, el Síndic fa una crida a la responsabilitat dels actors implicats i diu a les administracions que "han d’adoptar les mesures adequades per evitar, prevenir i reduir l’impacte de les activitats en el medi ambient i en les persones".

En aquest sentit recomana a la Generalitat que avaluï "la conveniència d'iniciar els procediments legals oportuns que permetin actualitzar la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya". També demana que l’informe de la Taula d’avaluació i seguiment constituïda pel Govern de la Generalitat arran de l'explosió a IQOXE es completi "amb un acord del Govern que aprovi el calendari d'execució, el pressupost i l'òrgan administratiu que sigui responsable de l'adopció de cada mesura concreta perquè se’n garanteixi una adequada implementació". També demana a la Inspecció del Treball que estudiï actuar "en relació a la prevenció de riscos laborals, la coordinació d'activitats empresarials, la formació del personal o les càrregues de treball en el sector petroquímic de Tarragona".