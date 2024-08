La Sindicatura de Barcelona reclama "evitar les polítiques reactives" que estigmatitzen el top manta

La Sindicatura de Greuges de Barcelona demana "abordar les causes estructurals" del top manta i "evitar les polítiques reactives que estigmatitzen" el col·lectiu. En un comunicat, la institució diu que l'actuació municipal "no és suficient per garantir els drets humans de proximitat" de les persones que exerceixen la venda ambulant irregular i

Alhora, afirma que les polítiques que s'estan aplicant "contribueixen encara més a estigmatitzar les persones venedores, així com a cronificar la seva situació d'exclusió". També ha subratllat que el col·lectiu de venedors "en cap cas" suposa un problema d'ordre públic vinculat a la inseguretat ciutadana.

Recomanacions

En el comunicat, la Sindicatura informa que ha traslladat una sèrie de recomanacions a l'Ajuntament de Barcelona, entre les quals hi ha la promoció d'una taula amb representació de tots els actors de la ciutat per abordar la venda ambulant "des de tots els àmbits"; l'elaboració d'un cens de les persones que practiquen la venda irregular; reactivar els programes dirigits a "intervenir de manera integral" la situació de les persones; o explorar noves vies per fomentar l'ocupació entre el col·lectiu.

La Sindicatura alerta en el text que el percentatge de pagament de les denúncies és d'un 3,46%, unes dades "que denoten la manca d'eficàcia de l'aplicació del procediment sancionador". "La gestió actual no es planteja ni ha posat en marxa instruments i mesures específiques per abordar les causes estructurals i combatre les vulnerabilitats socials derivades de l'exclusió administrativa, ni per facilitar oportunitats laborals al col·lectiu", reitera.

"La venda ambulant irregular no es pot fer "únicament" des de l'òptica punitiva per l'ocupació de l'espai públic"

Segons defensen, en el fenomen de la venda ambulant no autoritzada "no es poden obviar les limitacions competencials" de l'Administració local per regular aquest fenomen i incidir sobre les principals causes que col·loquen les persones venedores en una situació d'exclusió social. "És del tot necessari abordar el fenomen en la seva especificitat amb una bona coordinació multinivell i multisectorial de totes les administracions públiques implicades", ha manifestat el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia.

Amb tot, la Sindicatura referma que l'abordatge de la venda ambulant irregular no es pot fer "únicament" des de l'òptica punitiva per l'ocupació de l'espai públic, "perquè aquesta només agreuja la situació". "Necessàriament, ha de passar per la implementació d'instruments i mesures més àmplies i coordinades entre les diverses administracions públiques, ja que serà la manera de poder posar fi a aquesta situació de marginació i deshumanització del col·lectiu".