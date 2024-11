Sobiranistes reflexiona sobre el futur de l'esquerra i les seves aliances aquest cap de setmana a Girona

L'Institut Sobiranies celebra aquest cap de setmana a Girona unes jornades que apleguen les esquerres sobiranistes catalanes amb l'objectiu de "sembrar les llavors que les tornin a convertir en la força generadora per a la construcció del país del demà". La mobilització, els feminismes, el dret a l'habitatge, l'antifeixisme, l'autodeterminació o la llengua i la cultura són alguns dels temes sobre la taula. La proposta arriba coincidint amb un moment de canvi i repensament a les esquerres catalanes sobiranistes després de les darreres eleccions catalanes.

Entre els ponents destaquen l'expresident català Pere Aragonès o l'exministra d'Igualtat i ara eurodiputada de Podem Irene Montero, així com les exconselleres Tània Verge i Ester Capella. Les jornades de L'esquerra sobiranista, avui se celebraran a l'Auditori Irla i a les aules de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona (UdG), i estan obertes a "persones compromeses amb l'impuls d'un bloc social, cultural i polític en l'àmbit del sobiranisme d'esquerres".



Des de Sobiranistes sostenen que la tradició de les esquerres catalanes, republicanes i sobiranistes "ha jugat un paper clau en la transformació social i política de Catalunya durant els darrers dos segles" que "ha establert les bases del nostre present". En destaca la seva "diversitat política interna" i la "complicitat i la determinació dels moviments socials".

Això no obstant, admet un procés de "canvi profund" i alerta que "el futur ha entrat en crisi". Assenyalen transformacions com el canvi climàtic planteja, l'hegemonia del capitalisme neoliberal, l'embranzida europea de les forces reaccionàries o els enfrontaments bèl·lics que "dibuixen un escenari incert" i "fan evident la necessitat de pensar i treballar per un altre futur possible".

Més de 40 ponents

La proposta de divendres se celebra a l'Auditori Irla amb noms com l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, que obrirà les jornades, o l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, que conversarà amb l'historiador Xavier Domènech, exlíder dels comuns al Parlament, un dels impulsors del projecte. L'exconsellera de Territori, Ester Capella, el portaveu dels Comuns i secretari de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, i la diputada de la CUP Laure Vega debatran sobre els darrers resultats electorals.

Pel que fa a dissabte destaca la participació de l'exministra d'Igualtat i ara eurodiputada de Podem, Irene Montero, i el diputat d'EH Bildu al Congrés Oskar Matute, en l'espai Com conquerir el demà? Confluències i aliances d'esquerres. La jornada serà a les quatre de la tarda a la Facultat de Lletres de la UdG, i també hi participen Ruben Cela, membre de l'Executiva nacional del BNG, i Vicenç Vidal, diputat al Congrés dels Diputats per Més per Mallorca.

En aquest mateix dia i espai també hi trobem noms com l'exconsellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que debatrà sobre resistències antifeminismes i estratègies a futur; la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, i el codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), Jaime Palomera, que parlaran sobre habitatge: O el divulgador científic Antonio Turiel que abordarà la crisi climàtica. Sobre cultura i llengua debatran la diputada de la CUP Mireia Vehí, portaveu dels Comuns, Joan Mena, i l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater.