Non Casadevall, primer secretari general de la història de la CUP

La CUP ha nomenat Non Casadevall com a secretari general, una figura fins ara inèdita en la formació anticapitalista. El qui fou la cara visible del Procés Garbí per refundar el partit complementarà aquesta tasca amb la de portaveu, responsabilitat que realitzarà conjuntament amb Susana Moreno, mentre Berta Ramis és la nova coordinadora del partit.

La CUP ha anunciat així els tres noms que restaven del nou secretariat nacional, sorgit d'una candidatura única després de l'assemblea de finals de setembre, on va aprovar-se la refundació amb la culminació de l'anomenat Procés de Garbí.

La nova direcció de la formació anticapitalista parteix d'haver fet un exercici "d'honradesa i autocrítica" després d'haver perdut representació els darrers anys. Presumeix de ser els únics que han "passat pantalla" del darrer cicle independentista. En aquest sentit, la CUP ha retret a ERC i Junts que encara no hagin renovat els lideratges "i tornin a debatre sobre noms deixant de banda els projectes polítics".

Segons detalla la formació, la nova direcció situa com a prioritat la "refundació de l'independentisme popular a partir d'una estratègia de ruptura democràtica i un programa social". La presentació del nou secretariat s'ha dut a terme a Vilafranca, "lloc històric per a la CUP i l'esquerra independentista", i ha comptat també amb la presència de membres del secretariat nacional sortint i diversos dels diputats cupaires al Parlament.



Les ponències del Procés Garbí

El nou secretariat nacional s'encarregarà del desplegament tàctic de les ponències acabades d'aprovar del Procés de Garbí. "Venim amb el compromís renovat, un compromís que sap que no val a rendir-se, un compromís regenerat, ple d'il·lusió i esperança", ha dit Casadevall. "La CUP som els únics que hem fet els deures, que passem pantalla, i avancem. Perquè tenim projecte, tenim rumb, tenim coordenades, tenim les coses clares i les plantegem sense complexos", ha afegit.

Al seu torn, Moreno ha detallat que "després d'un cicle polític intens", l'objectiu és fer de la CUP "una eina més útil als objectius que sempre hem perseguit: la independència, el socialisme, el feminisme i l'ecologisme". I ha assegurat que les ponències que "marquen uns mandats polítics i organitzatius que, en un moment com l'actual, són més necessaris que mai".

Secretariat nacional de la CUP 2024-2028. — Gemma Sánchez Bonel / ACN

La nova direcció de la CUP està integrada per quinze persones, amb altres noms destacats com Bernat Lavaquiol, un dels portaveus de la Plataforma Stop JJOO. També hi ha altres regidors com Jordi Pujol (Sant Sadurní d'Anoia), Blai Taberner (Cardedeu), Isabel Llari (Sant Pol de Mar) o Roger Bigas (Salt).