Les bases de la CUP aproven la seva nova direcció: aquests en són els membres

El 88% de la militància de la CUP ha ratificat l'única candidatura al Secretariat Nacional del partit en la consultada celebrada entre diumenge i dimarts, segons ha anunciat l'organització en un comunicat. Conjuntament amb la Mesa Nacional, aquesta "candidatura col·lectiva" s'encarregarà de dirigir l'organització els pròxims quatre anys, en un mandat que ara s'ha ampliat dos anys.

La nova direcció ha estat escollida després de l'assemblea nacional de Sabadell, i començarà a desplegar els resultats del Procés de Garbí, tant en l'àmbit estratègic com en l'àmbit organitzatiu. Per ser ratificada requeria un suport de més del 50% dels vots emesos, detalla la nota dels anticapitalistes. L'assemblea nacional ja havia aprovat la ponència estratègica amb el 82% dels vots.

L'equip sosté que la CUP "pot i ha de ser, un far d'esperança, que juntament amb altres expressions de lluita d'aquí i d'arreu del món ha de poder contribuir a l'alliberament col·lectiu". Està integrat per quinze persones com Non Casadevall, portaveu del Procés de Garbí, Bernat Lavaquiol, un dels portaveus de la Plataforma Stop JJOO. També hi ha altres regidors com Jordi Pujol (Sant Sadurní d'Anoia), Blai Taberner (Cardedeu), Isabel Llari (Sant Pol de Mar) o Roger Bigas (Salt).



Passos següents de la CUP

Al llarg dels pròxims dies, els secretariats sortint i entrant es reuniran per fer el traspàs necessari, i posteriorment el nou Secretariat Nacional de la CUP es presentarà públicament. Ara quedarà per escollir els nous càrrecs del partit: un secretari general, un coordinador nacional i dos portaveus.