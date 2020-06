SOS Racisme denuncia 30 anys "d'impunitat policial" a Catalunya

A Catalunya existeix un racisme estructural que, entre d'altres qüestions, es manifesta a través del racisme policial. Aquesta és una de les conclusions de les més de tres dècades de trajectòria de SOS Racisme, entitat sorgida el 1989. En un comunicat, l'ONG explica que des que el 1999 va crear el Servei d'Atenció i Denúncia ha recollit 571 casos de "racisme policial" al Principat, d'un total de 2.514 casos assumits, de manera que representen el 23%.



Segons ha informat l'entitat, del total de casos, només en quatre ocasions s'ha condemnat un agent de policia, i en cap s'ha aplicat l'agreujant de racisme o s'ha contemplat com a delicte d'odi. SOS Racisme ha demanat a les administracions un "reconeixement institucional de l'existència de racisme als cossos de seguretat" i la implantació de mecanismes de control i avaluació. Per a l'ONG, calen "canvis profunds en la conceptualització de la seguretat" i un estudi "transparent" de les situacions que consideren sistèmiques. Es tracta, segons l'entitat, d'identificacions basades en perfil ètnic i acusacions "desproporcionades" d'atemptat a l'autoritat "per cobrir possibles abusos sostinguts per la impunitat policial".

La "violència policial" a Catalunya i a la resta de l'Estat "no són casos aïllats, puntuals o accions perpetrades per pomes podrides", sinó conseqüència d'un "racisme d'Estat sistèmic"

L'organització considera que la "violència policial" a Catalunya i a la resta de l'Estat "no són casos aïllats, puntuals o accions perpetrades per pomes podrides", sinó conseqüència d'un "racisme d'Estat sistèmic" en el qual les forces de seguretat en són "el braç executor".



A més, remarca que hi ha "factors estructurals" que dificulten la denúncia d'aquests casos, entre les quals la situació d'indefensió en què es troben aquestes persones, que "sovint" es troben amb una "contra-denúncia confeccionada pels agents"; que el sistema judicial "atorga la presumpció de veracitat a la versió policial", mostra "reticències" pel que fa a la motivació racista i "qüestiona constantment" la versió de la víctima; i "la manca de reconeixement institucional de les pràctiques racistes dins dels cossos policials".



L'entitat explica quatre casos, dels anys 2006, 2014, 2017 i 2019, en què s'ha condemnat un agent de policia, però en cap cas amb l'agreujant de racisme, però n'afegeix nou més, entre els anys 2009 i 2016, en què denuncien que hi ha hagut "impunitat".