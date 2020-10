El suport a la república arrasaria la monarquia a Catalunya en un referèndum estatal

Catalunya es confirma com el territori més republicà de l'Estat espanyol i, lògicament, és on la monarquia genera un major rebuig. Aquesta és una de les conclusions que s'extreu de la major enquesta sobre la monarquia que s'ha fet a l'Estat, encarregada per la Plataforma de Mitjans Independents, que té Público entre els seus integrants. El sondeig, que s'ha realitzat a partir de 3.000 entrevistes a tot el territori espanyol, mostra com la república arrasaria a Catalunya en un hipotètic referèndum estatal entre monarquia i república. En concret, el 66,5% dels catalans optaria per la república, mentre que només el 14,6% es decantaria per la monarquia, i la resta no sap què votaria, ho faria en blanc o no acudiria a les urnes.



A nivell estatal també s'imposaria la república, però d'una manera molt més limitada, ja que el 40,9% dels consultats prefereix aquesta opció i un 34,9% votaria monarquia. El suport a la república supera el 60% al País Basc i Navarra -els resultats dels dos territoris apareixen agrupats a l'estudi-, però supera per poc el 30% a Madrid, País Valencià i Andalusia, tres autonomies on la monarquia s'imposaria. A més a més, el 68,4% dels catalans veu necessari realitzar un referèndum entre monarquia i república, 21 punts per sobre de la mitjana estatal.

Preferències en un referèndum sobre monarquia o república.

No és un cas esporàdic, sinó que en tota la sèrie de preguntes els catalans es mostren molt més contraris a la monarquia que la mitjana estatal i també rebutgen intensament l'actuació de l'actual casa reial. La satisfacció mitjana a nivell estatal pel funcionament de la monarquia és d'un 4,6 sobre 10, però a Catalunya se situa en un 2,9, el valor més baix, seguit del 3,1 del País Basc i Navarra. En canvi, a Andalusia, Madrid i el País Valencià la nota supera el 5.

Així mateix, al Principat és la institució pitjor valorada, només per damunt de l'Església catòlica, mentre que al conjunt de l'Estat obté millor puntuació que els partits, els sindicats o el parlament. A més a més, mentre que l'actual rei, Felip VI, obté un 5,8 de valoració mitjana, els catalans el suspenen clarament, amb un 3,6. El seu pare, el rei emèrit Joan Carles I, cau fins l'1,9, però també suspèn al conjunt d'Espanya, amb un 3,3. De ben segur que en la valoració hi impacten els diversos escàndols de presumpta corrupció que ha protagonitzat.



Els catalans també són, amb rotunditat, els més partidaris que el rei pugui ser jutjat pels seus actes durant el seu regnat (68,5%, mentre que la mitjana estatal cau al 52,4%). Alhora, també són els que més s'oposen a què intervingui en el procés d'investidura del president del Govern espanyol (el 64,5% està molt o bastant d'acord que no ho faci, gairebé 20 punts per sobre de la mitjana estatal). Finalment, gairebé el 65% opinen que la monarquia és una institució d'un altre temps, que "no té sentit en democràcia", 17 punts per damunt de la mitjana estatal; mentre que set de cada deu opinen que pel que aporta, el cost de la monarquia és desproporcionat, novament un paràmetre clarament superior al del conjunt d'Espanya.

La Plataforma de Mitjans Independents està integrada per Alternativas Económicas, Carne Cruda, Catalunya Plural, Crític, CTXT, Cuartopoder, El Salto, La Marea, La Voz del Sur, Luzes, Mongolia, Nortes, Nueva Tribuna, Pikara Magazine, Praza i Público, i l'enquesta s'ha pogut portar a terme gràcies a una campanya de micromecenatge, que va recaptar 32.000 euros en només 24 hores https://www.publico.es/public/plataforma-16-mitjans-realitzara-l-enquesta-mes-gran-monarquia-l-estat-espanyol.html.