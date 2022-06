El Suprem arxiva definitivament l'assassinat de Pedro Álvarez

El Tribunal Suprem ha arxivat definitivament la causa pel crim de Pedro Álvarez, el jove de la Verneda assassinat el 1992, quan tenia 20 anys. Inicialment va ser detingut un policia nacional com a sospitós del crim, però posteriorment va ser exonerat. El Suprem ha arxivat la causa en rebutjar el recurs de cassació presentat per la família d'Álvarez, que durant les últimes tres dècades ha portat a terme una mobilització constant per aclarir els fets.

En una sentència del 14 de juny passat, la Sala Penal del Suprem desestima el recurs de cassació presentat per la família de Pedro Álvarez contra la interlocutòria de la secció 21 de l'Audiència de Barcelona, que l'octubre del 2020 ja va rebutjar la reobertura del cas, en entendre que havia prescrit i que no s'han trobat noves pistes des que la causa es va tancar per segona vegada l'any 2000.

La família, representada per l'advocat Benet Salellas, va demanar la reobertura del cas al·legant que no prescrivia fins al 2020 –vint anys després de l'última carpetada judicial– i que les noves tècniques de recerca podrien aportar més llum sobre la possible incriminació del policia, però el Suprem ha ratificat la decisió de l'Audiència. "Prescripció pel pas del temps que, en el cas, no és la conseqüència d´una indolent inactivitat processal, sinó de la impossibilitat d´obtenir indicis suficients de criminalitat contra persones determinades després d´una profusa i detallada investigació judicial", afirma la sentència.

Així mateix, el tribunal assenyala: "Aquesta sala reconeix, sense embuts, el legítim interès que ostenta el recurrent perquè s'aclareixi l'assassinat del seu fill i, en conseqüència, els responsables siguin justament castigats per l'atroç crim. I empatitza, sens dubte , amb el sentiment de frustració que aquesta decisió, de ben segur, li pugui provocar".

Campanya d'investigació de la família

Pedro Álvarez va morir d'un tret al cap disparat pel conductor d'un cotxe que va estar a punt d'atropellar-lo a ell i a la seva xicota la nit del 15 de desembre de 1992 a l'avinguda Catalunya de l'Hospitalet de Llobregat abans de fugir. Arran d'aquests fets, José Manuel S., un agent de la brigada de Seguretat Ciutadana de la Prefectura Superior de Policia de Barcelona, va ser detingut com a presumpte autor de l'assassinat i empresonat preventivament durant una setmana, però la manca de proves concloents segons la investigació van provocar-ne la posada en llibertat i el posterior arxivament de la causa.

La Plataforma Pedro Álvarez ha denunciat que "la Justícia ha deixat totalment impune" el crim, així com el patiment i "vulneració dels drets" dels pares, i ha assegurat que la família "mai no s'aturarà fins arribar a saber qui i per què" va assassinar el jove. Per això, ha anunciat l'inici d'una "campanya d'investigació extrajudicial" i ha fet una crida a la col·laboració veïnal per recollir qualsevol informació, sense cap conseqüència penal, que pugui donar la tranquil·litat a la família de saber la veritat sobre la mort del seu fill després de 30 anys de lluita incansable”.