L'Audiència rebutja la reobertura del cas per l'assassinat de Pedro Álvarez 

L'Audiència de Barcelona ha desestimat el recurs de la família de Pedro Álvarez, que demanava reobrir el cas per l'assassinat del jove l'any 1992. La sala considera que el cas ja ha prescrit perquè fa més de vint anys que es va tancar el sumari contra el principal sospitós, un policia nacional, el 1995. La família demanava que el termini comencés a comptar des de l'any 2000, ja que aquell any es va practicar una última diligència, però era contra una altra persona.



El policia, tot i ser detingut i empresonat durant sis dies, el desembre de 1992, va ser posat en llibertat i els tribunals van considerar que no hi havia prou indicis per processar-lo. La família volia que els Mossos empressin la tecnologia actual per aconseguir noves proves sobre l'autoria del crim. En la interlocutòria que desestima la petició de la família, l'Audiència també apunta que, més enllà de la discussió sobre les dates, mai en aquests més de vint anys s'han aportat nous elements que incriminin el policia i que justifiquessin la reobertura del cas: "Aquest cas ha esgotat l'esforç investigador i unes noves diligències serien igualment infructuoses"



La notícia l'ha comunicat Benet Salellas, que exerceix la defensa de la família.

Fa uns mesos, un jutjat d'instrucció de l'Hospitalet va denegar l'obertura del cas, tal com volia la família, però va demanar a la Policia Nacional si seria possible practicar noves proves.

Tres dècades de lluita

Tot i que en passat gairebé tres dècades dels fets, el nom de Pedro Álvarez no ha deixat mai de sonar per la persistència, sobretot, del seu pare i la plataforma de suport per aconseguir que es fes justícia. Any rere any s’han fet actes de solidaritat i mobilitzacions per reclamar l’obertura del cas, que va quedar sobresegut el setembre del 2000 per l’Audiència de Barcelona. L’entorn d’Álvarez, així com diverses informacions i investigacions periodístiques, han denunciat reiteradament les irregularitats que s’han produït al voltant del cas, que va tenir com a principal sospitós precisament un agent de la Policia Nacional que va ser detingut dos dies després de l’assassinat, tot i que quedaria en llibertat al cap de pocs dies.



A Pedro Álvarez el van matar d'un tret al cap després d'una discussió de trànsit. La matinada d’aquell 15 de desembre acompanyava a casa la seva parella Yolanda. Quan ella s'acomiadava, un Opel Vectra blanc que circulava a gran velocitat va estar a punt d'atropellar-la en un pas de vianants de l'avinguda de Catalunya de l’Hospitalet. La jove va protestar, el conductor va sortir del vehicle, la va empènyer a terra i Pedro Álvarez es va interposar. Va ser llavors quan l'home va treure una arma, va descarregar tres bales a boca de canó i va donar-se a la fuga. Una d'elles va travessar el crani de Pedro Álvarez, que va arribar mort al servei d'urgències de l'Hospital de Bellvitge. Era veí del barri barceloní de la Verneda.



Poc abans de l'homicidi, un guàrdia de seguretat de l'hospital havia alertat de les amenaces d'un home armat. Els testimonis de l'incident de l'Hospitalet van descriure d'una manera similar l'autor dels trets i van recordar dos números de la seva matrícula. Dos dies més tard va ser detingut un policia nacional que aquella nit anava de paisà i que havia de ser identificat per la parella de la víctima. El sospitós, José Manuel Segovia Fernández, va sortir lliure en sis dies i va esquivar la banqueta dels acusats davant la insuficiència de les proves.



En l'examen de balística, els pèrits de la Policia Nacional que van examinar la pistola Star PK reglamentària del seu company havien descartat que coincidís amb l'arma que va matar Pedro Álvarez, un Star BM també reglamentària en els cossos policials. El cas ni tan sols va arribar a judici i les investigacions sobre el principal sospitós van tancar-se el 1994.