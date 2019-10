El Suprem condemnarà a la cúpula del procés per sedició i malversació

No va haver-hi rebel·lió. El Tribunal Suprem condemnarà per unanimitat a la cúpula del procés per sedició i malversació en entendre que no va haver-hi violència suficient com per cometre aquest delicte contra l'ordre constitucional, segons han confirmat fonts jurídiques a Público.



Per tant, els principals líders del procés independentista català seran condemnats per un delicte contra l'ordre públic i no contra el constitucional, segons ha avançat L'Espanyol.



Les penes per a les principals cares visibles oscil·laran entre vuit i deu anys, segons publica El Confidencial. La condemna màxima serà per a Oriol Junqueras, exvicepresident de la Generalitat de Catalunya, fregant el màxim que permet el Codi Penal de quinze anys de presó per aquest delicte, segons informa la Cadena Ser.



El Suprem condemnarà per sedició a tots els acusats per aquest delicte: l'exvicepresident català Oriol Junqueras; els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa; l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els lideris de l'ANC i Òmnium Cultural Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.



Per tant, la sala presidida pel magistrat Manuel Marchena rebutja la proposta de condemnar als presos per rebel·lió, amb penes que podrien haver ascendit fins als trenta anys. La condemna per malversació de fons públics no abastarà a tots els processats: Mundó, Borrás i Vila seran absolts, per la qual cosa seran condemnats únicament a multa i inhabilitació per desobediència.



La sentència, que s'espera que es comunicarà als condemnats el dilluns 14 d'octubre, descarregarà sobre Santi Vila, Meritxell Borràs i Carles Mundó penes menors a la resta, ja que serien condemnats per delictes de desobediència, amb una condemna menys inflada.



La sedició que aprecia el Suprem en els líders del procés, segons El Espanyol, va ser una conculcació d'ordre públic per alterar o suprimir l'ordre constitucional, finalitat coincident amb la rebel·lió. No obstant això, la Sala no aprecia la voluntat dels condemnats de fer un ús instrumental de la violència.



Segons El Mundo, també es condemnarà a diversos dels exmembres del Govern per malversació de cabals públics. A més, els dotze acusats seran inhabilitats per exercir en càrrecs públics.