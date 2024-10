El Suprem paralitza l'aplicació de l'amnistia a Rull, Forcadell, Forn, Cuixart i Sànchez

El Tribunal Suprem ha decidit paralitzar l'aplicació de la llei d'amnistia als dirigents independentistes que no estan condemnats per malversació: Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Carme Forcadell, Josep Rull i Joaquim Forn. Segons ha avançat El Nacional, el tribunal tampoc els ha suspès els antecedents penals per desobediència per l'1-O malgrat que la pena d'inhabilitació va extingir-se el febrer de 2023 després de la derogació del delicte de sedició.

Així doncs, l'alt tribunal espanyol, amb Manuel Marchena al capdavant, ha anunciat que no mourà fitxa fins que el Tribunal Constitucional resolgui la seva qüestió d'inconstitucionalitat que va presentar contra la llei d'amnistia.

Els advocats defensors han recorregut la resolució de la sala al·legant que vulnera els seus drets de defensa i de tutela judicial efectiva. Malgrat això, hauran d'esperar la decisió final del Tribunal Constitucional.

El TEDH pregunta a l’Estat per l'amnistia

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha demanat als 9 polítics catalans que van estar empresonats i al Govern espanyol que informin dels "efectes" que ha tingut la llei d'amnistia en els seus casos. El TEDH va tancar el procés d'al·legacions de la demanda dels líders independentistes per vulneració de drets per part del Tribunal Suprem el setembre passat.

L'Advocacia de l'Estat va informar que el Congrés havia aprovat la llei d'amnistia per afavorir la normalitat social i política a Catalunya després del Procés. La defensa de Jordi Turull va advertir al tribunal que l'amnistia no se''ls havia aplicat.