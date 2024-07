El Suprem també arxiva la causa de Tsunami contra Puigdemont i Wagensberg

La magistrada del Tribunal Suprem Susana Polo, instructora del cas Tsunami, ha acordat l'arxivament de la causa en què s'investiga per terrorisme l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i Rubén Wagensberg, tots dos diputats al Parlament, seguint el criteri de l'Audiència Nacional, que aquest dilluns va declarar invàlides les diligències acordades pel magistrat Manuel García-Castellón, des de finals de juliol del 2021 per haver dictat fora de termini la pròrroga de la causa.

Així doncs, anul·lats els tres últims anys d'investigació, la magistrada Susana Polo constata que, entre 2019 i 2021, no es va investigar Puigdemont ni Wagensberg. Per tant, argumenta que no pot mantenir viva una investigació que es fonamenta en unes diligències que no afecten en res els dos investigats.



El diputat d'ERC ja pot tornar a Catalunya amb les garanties de no ser detingut ni empresonat, però l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont encara no, ja que el jutge Pablo Llarena no li ha retirat la malversació, una de les excepcions de la llei d'amnistia. Tampoc desapareix encara la causa de la trama russa del Procés, que el jutge Joaquín Aguirre insisteix a mantenir oberta per alta traïció, malversació i pertinença a una organització criminal.