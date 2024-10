El Suprem tomba el projecte de dentista municipal de Colau

El Tribunal Suprem ha tombat el projecte de dentista municipal que volia impulsar el govern d'Ada Colau. Segons ha publicat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN, la sala contenciosa-administrativa del Suprem ha inadmès els recursos presentats per l'Ajuntament de Barcelona i Foment de Ciutat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 2022.

En una providència, el Suprem confirma que la competència sobre els serveis d'odontologia correspon a la Generalitat, tal com havia argumentat el TSJC fa dos anys. Així, el projecte d'ampliació del dentista municipal -perquè sigui possible per a tota la ciutadania i no només persones vulnerables- queda enterrat.

Els Comuns volien obrir el servei a tota la població amb una rebaixa de preus d'entre el 15% i el 40%. Tanmateix, aquesta ampliació no es va arribar a posar en marxa. Des d'un inici va topar amb l'oposició del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), que va recórrer als tribunals la iniciativa.

En primera instància, un jutjat ja va anul·lar el projecte en una sentència del 30 d'abril del 2021, però el consistori la va recórrer al TSJC. El dentista municipal es va aprovar al ple de l'Ajuntament del 29 de març del 2019, però la iniciativa va ser recorreguda pel COEC.

El que sí que es va arribar a posar en marxa, el 2018, és un servei de dentista gratuït per a persones en situació de vulnerabilitat. El desembre del 2021 havia fet més de 24.000 visites a prop de 3.000 persones en 4 punts d'atenció. Des de l'any 2022, amb el desenvolupament de llei de l'atenció pública de la salut bucodental, alguns dels tractaments van començar a formar part de la cartera de serveis del CatSalut per a la població en situació de vulnerabilitat i el programa va passar a ser cofinançat.